Vitamina C está associada a cérebro mais saudável em idosos, indica estudo

Vitamina C: estudo encontrou associação entre o nutriente e indicadores de saúde cerebral (Freepik)
Redatora
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 15h00.
Última atualização em 27 de setembro de 2026 às 15h21.
A vitamina C pode ter uma relação com a saúde do cérebro durante o envelhecimento, segundo um estudo com mais de 2 mil idosos. Pesquisadores investigaram como os níveis do nutriente no sangue se relacionam com características da estrutura e do funcionamento cerebral.
Publicado na revista científica PLOS One, o estudo analisou 2.044 idosos no Japão. Os cientistas compararam as concentrações de vitamina C no sangue com dados de exames, incluindo imagens de ressonância magnética do cérebro.
Também conhecida como ácido ascórbico, a vitamina C exerce diferentes funções no organismo. Uma delas está relacionada à sua ação antioxidante.
O cérebro apresenta intensa atividade metabólica, com diversas reações químicas que podem produzir radicais livres. Em excesso, essas moléculas podem favorecer danos às células e comprometer funções cognitivas.
Os antioxidantes ajudam a neutralizar os radicais livres e a reduzir processos oxidativos. Esse mecanismo contribui para a manutenção das funções dos neurônios.
A vitamina C também participa da produção de neurotransmissores, substâncias responsáveis pela comunicação entre os neurônios, e contribui para a integridade dos vasos sanguíneos.
Isso ocorre porque a pesquisa é transversal. Os cientistas avaliaram os participantes em um determinado momento, sem acompanhá-los ao longo do tempo para estabelecer uma relação de causa e efeito.
Pessoas com concentrações mais elevadas de vitamina C no sangue, por exemplo, também podem apresentar outros hábitos relacionados à saúde, como uma alimentação mais equilibrada.
Os resultados também não demonstram que tomar suplementos de vitamina C melhore a saúde cerebral. Como a pesquisa não estabeleceu uma relação de causa e efeito, não é possível concluir que aumentar isoladamente o consumo do nutriente produza os mesmos resultados observados entre os participantes.
A laranja é uma das fontes mais conhecidas de vitamina C, mas está longe de ser a única. O nutriente também está presente em frutas como:
Entre os vegetais que também fornecem vitamina C estão:
Por ser uma vitamina hidrossolúvel, a vitamina C se dissolve em água, e seu excesso é eliminado pela urina. Por isso, o nutriente deve estar presente regularmente na alimentação.
Além da ação antioxidante, a vitamina C participa da produção de colágeno, contribui para o funcionamento do sistema imunológico e melhora o aproveitamento do ferro presente em alimentos vegetais.
Isso não significa, porém, que doses elevadas tragam benefícios adicionais. O excesso está associado ao aumento do risco de cálculo renal, e o estudo não chegou a concluir que a suplementação de vitamina C, de fato, melhore o funcionamento do cérebro.
A orientação apresentada pelos especialistas é manter uma alimentação variada, com frutas, hortaliças, grãos e outras fontes de antioxidantes, sem concentrar a dieta em um único nutriente.