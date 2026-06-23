Ciência

Veoza: entenda como funciona o novo tratamento não hormonal para menopausa

Medicamento não hormonal foi desenvolvido para reduzir ondas de calor, fogachos e suores noturnos associados à menopausa

Menopausa: nova terapia atua em mecanismos cerebrais ligados ao controle da temperatura corporal (Freepik)

Menopausa: nova terapia atua em mecanismos cerebrais ligados ao controle da temperatura corporal (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 23 de junho de 2026 às 13h14.

As ondas de calor e os suores noturnos estão entre os sintomas mais comuns e incômodos da menopausa. Embora a terapia hormonal seja uma das opções mais utilizadas para controlar esses episódios, nem todas as mulheres podem ou desejam recorrer a esse tipo de tratamento.

Nesse cenário, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou na última segunda-feira, 22, o Veoza (fezolinetanto), um medicamento não hormonal desenvolvido especificamente para tratar sintomas vasomotores moderados a intensos associados à menopausa.

O diferencial do tratamento está na forma como ele atua: em vez de repor hormônios, o medicamento age diretamente nos mecanismos cerebrais envolvidos no controle da temperatura corporal.

Como funciona o Veoza, novo medicamento para menopausa?

Segundo informações divulgadas pela Astellas Farma, o Veoza contém a substância fezolinetanto, que atua bloqueando receptores da neurocinina 3 (NK3), molécula envolvida na regulação da temperatura corporal.

O especialista em saúde hormonal feminina e menopausa pela Harvard Medical School, Dr. Marcelo Bechara, explicou que, durante a menopausa, a queda dos níveis de estrogênio altera a atividade de neurônios localizados no hipotálamo, região do cérebro responsável pelo controle térmico do organismo.

Como consequência, o sistema passa a reagir de forma exagerada a pequenas variações de temperatura, favorecendo episódios repentinos de calor intenso e transpiração.

"Diferente da terapia hormonal, o fezolinetanto não atua por meio da reposição de estrogênio. Ele bloqueia os receptores da neurocinina 3 no cérebro, envolvidos na regulação da temperatura corporal", afirmou o especialista em entrevista à EXAME.

O médico destacou que essa é uma diferença importante em relação a outras alternativas não hormonais utilizadas atualmente para controlar os sintomas da menopausa.  "Ele não é antidepressivo e não é anticonvulsivante. Foi desenvolvido especificamente para agir nessa via relacionada aos fogachos", explicou.

Por que surgem as ondas de calor e os fogachos da menopausa?

Os fogachos são consequência das alterações hormonais que ocorrem durante a transição para a menopausa.

De acordo com Bechara, com a redução dos níveis de estrogênio, o centro de controle da temperatura corporal torna-se mais sensível. Isso faz com que pequenas mudanças térmicas sejam interpretadas pelo organismo como um superaquecimento, desencadeando respostas automáticas para resfriar o corpo.

Essas reações incluem sensação súbita de calor, vermelhidão da pele, suor excessivo, aumento dos batimentos cardíacos e, em alguns casos, calafrios logo após o episódio.

Segundo dados divulgados pela Astellas Farma, fabricante do Veoza, até 80% das mulheres entre 40 e 65 anos apresentam ondas de calor ou suores noturnos durante a menopausa.

O que mostraram os estudos clínicos?

A aprovação do medicamento pela Anvisa foi baseada no programa clínico BRIGHT SKY, que reuniu mais de 3 mil participantes na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá.

De acordo com os resultados divulgados pela empresa, o fezolinetanto reduziu a frequência e a intensidade das ondas de calor e dos suores noturnos, além de contribuir para melhorias no sono e na qualidade de vida das participantes.

Os estudos também avaliaram a segurança do tratamento em períodos mais prolongados de uso.

Quais são os efeitos colaterais do Veoza?

Para o médico, segundo os dados clínicos disponíveis até o momento, o medicamento apresentou perfil de segurança considerado favorável. Entre os eventos adversos mais frequentemente observados incluem dor de cabeça, fadiga, náusea, dor abdominal e alterações transitórias em exames relacionados à função hepática.

"O monitoramento da função do fígado é um ponto que merece atenção. Houve raros relatos de lesão hepática nos estudos, motivo pelo qual as agências regulatórias recomendam acompanhamento das enzimas hepáticas durante o tratamento, porque teve alguns raros relatos de lesão no fígado nos estudos, mas compensa usar", afirmou Bechara.

Apesar disso, o especialista destaca que os dados atuais apontam uma relação benefício-risco positiva para mulheres elegíveis ao tratamento.

Quando o Veoza estará disponível no Brasil?

Embora o medicamento já tenha recebido aprovação da Anvisa, ainda são necessárias etapas relacionadas à estratégia comercial, distribuição, precificação e disponibilidade no mercado brasileiro.

"A aprovação da Anvisa permite o registro sanitário no Brasil, mas ainda são necessárias etapas regulatórias e comerciais para o lançamento efetivo no mercado. O prazo pode variar, mas geralmente dura alguns meses", afirmou Bechara.

A chegada do Veoza amplia as opções de tratamento para menopausa disponíveis no país e oferece uma nova alternativa para mulheres que buscam controlar ondas de calor, fogachos e suores noturnos sem utilizar terapia hormonal.

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