Ex-presidente da Colômbia, Gustavo Petro, é investigado por 'escândalo sexual'

Ex-presidente da Colômbia, Gustavo Petro (Thierry Monasse/Getty Images)
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 20h38.
Ex-presidente da Colômbia Gustavo Petro está sob investigação por suposto escândalo sexual durante seu mandato. Uma mulher alega que contratos públicos foram trocados por favores sexuais, com denúncias envolvendo seu período como parlamentar e presidente. O caso está sob segredo de justiça e o ex-líder nega veementemente as acusações, atribuindo-as a motivações políticas.
O ex-presidente esquerdista Gustavo Petro está sob investigação por um escândalo sexual que teria ocorrido durante seu mandato presidencial e em sua época como parlamentar. A informação foi confirmada à imprensa neste sábado, 7, pelo presidente da Suprema Corte de Justiça.
O caso chegou à mais alta corte do país após uma denúncia apresentada ao Ministério Público. Uma mulher afirma que ela e outras trinta pessoas foram beneficiadas com contratos públicos em troca de manterem vínculos sexuais com Petro.
"Há fatos que correspondem ao período em que ele foi congressista e há fatos que correspondem ao momento em que foi presidente", explicou o juiz Mauricio Lenis, presidente do tribunal. Segundo o magistrado, o processo corre em segredo de Justiça, e as investigações conjuntas com o Ministério Público buscarão divulgar "de todos os fatos denunciados aqueles que têm relevância penal e as responsabilidades correspondentes".
Nos últimos dias, a ex-contratada pública Deicy Jiménez compartilhou um vídeo que viralizou nas redes sociais, mostrando ela e Petro se abraçando e se beijando apaixonadamente após um suposto encontro íntimo.
O ex-presidente, no entanto, nega veementemente as acusações. Em sua conta na rede social X, Petro declarou que responderá perante os juízes sobre as denúncias de corrupção e garantiu que nunca usou "um contrato do Estado para obter favores de ninguém".
Para o líder esquerdista, que atuou como congressista por cinco mandatos entre os anos de 1991 e 2022, as acusações fazem parte de um plano orquestrado por seus detratores políticos. Atualmente, ele lidera a oposição ao governo de seu sucessor, o direitista Abelardo de la Espriella.
Esta não é a primeira vez que a conduta de Petro em relação às mulheres é colocada sob escrutínio público. No passado, o ex-mandatário gerou forte controvérsia ao se referir a um grupo de jornalistas como "bonecas da máfia".
Em meio à repercussão do caso, suas filhas, Antonella e Sofía Petro, divulgaram um comunicado neste domingo, 8, pedindo que a denunciante não seja revitimizada. "Confiamos que nosso pai, como já afirmou, comparecerá à Justiça sem demora", diz o texto.
Nas redes sociais, o clima político também se refletiu em humor. Memes em apoio a Petro viralizaram rapidamente, exibindo fotos do ex-presidente acompanhadas de legendas irônicas elaboradas por seus apoiadores, como "façamos a política do amor" ou "a direita não trepa".
Com AFP