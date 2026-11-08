Ex-presidente da Colômbia, Gustavo Petro, é investigado por 'escândalo sexual'

O ex-presidente esquerdista Gustavo Petro está sob investigação por um escândalo sexual que teria ocorrido durante seu mandato presidencial e em sua época como parlamentar. A informação foi confirmada à imprensa neste sábado, 7, pelo presidente da Suprema Corte de Justiça.

O caso chegou à mais alta corte do país após uma denúncia apresentada ao Ministério Público. Uma mulher afirma que ela e outras trinta pessoas foram beneficiadas com contratos públicos em troca de manterem vínculos sexuais com Petro.

"Há fatos que correspondem ao período em que ele foi congressista e há fatos que correspondem ao momento em que foi presidente", explicou o juiz Mauricio Lenis, presidente do tribunal. Segundo o magistrado, o processo corre em segredo de Justiça, e as investigações conjuntas com o Ministério Público buscarão divulgar "de todos os fatos denunciados aqueles que têm relevância penal e as responsabilidades correspondentes".

Vídeo vazado e defesa do ex-presidente

Nos últimos dias, a ex-contratada pública Deicy Jiménez compartilhou um vídeo que viralizou nas redes sociais, mostrando ela e Petro se abraçando e se beijando apaixonadamente após um suposto encontro íntimo.

O ex-presidente, no entanto, nega veementemente as acusações. Em sua conta na rede social X, Petro declarou que responderá perante os juízes sobre as denúncias de corrupção e garantiu que nunca usou "um contrato do Estado para obter favores de ninguém".

Para o líder esquerdista, que atuou como congressista por cinco mandatos entre os anos de 1991 e 2022, as acusações fazem parte de um plano orquestrado por seus detratores políticos. Atualmente, ele lidera a oposição ao governo de seu sucessor, o direitista Abelardo de la Espriella.

Histórico de polêmicas e reação da família

Esta não é a primeira vez que a conduta de Petro em relação às mulheres é colocada sob escrutínio público. No passado, o ex-mandatário gerou forte controvérsia ao se referir a um grupo de jornalistas como "bonecas da máfia".

Em meio à repercussão do caso, suas filhas, Antonella e Sofía Petro, divulgaram um comunicado neste domingo, 8, pedindo que a denunciante não seja revitimizada. "Confiamos que nosso pai, como já afirmou, comparecerá à Justiça sem demora", diz o texto.

Nas redes sociais, o clima político também se refletiu em humor. Memes em apoio a Petro viralizaram rapidamente, exibindo fotos do ex-presidente acompanhadas de legendas irônicas elaboradas por seus apoiadores, como "façamos a política do amor" ou "a direita não trepa".

Com AFP