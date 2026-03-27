Ciência

Menopausa precoce: o que muda no organismo e por que exige atenção

Estudo aponta aumento de cerca de 40% no risco de doença cardíaca, associado à menopausa precoce e à queda do estrogênio

Menopausa: queda hormonal pode influenciar pressão arterial e saúde do coração (Benoit Tessier/Reuters)

Menopausa: queda hormonal pode influenciar pressão arterial e saúde do coração (Benoit Tessier/Reuters)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 27 de março de 2026 às 11h03.

A menopausa precoce pode aumentar em cerca de 40% o risco de doenças cardíacas, segundo um estudo publicado na revista científica JAMA Cardiology. A condição, caracterizada pela interrupção da menstruação antes dos 40 anos, está associada a alterações no organismo que impactam diretamente a saúde cardiovascular.

De acordoo com a avaliação dos pesquisadores, a redução do estrogênio nesse período provoca mudanças no organismo que podem comprometer a saúde do coração ao longo do tempo.

Como a menopausa afeta o coração

A queda na produção hormonal está relacionada a alterações importantes no corpo. Entre elas estão:

  • aumento do colesterol,
  • elevação da pressão arterial,
  • enrijecimento das artérias.

Esses fatores contribuem para o desenvolvimento da doença cardíaca coronariana, condição caracterizada pelo estreitamento ou bloqueio das artérias do coração.

O que mostra o estudo

A pesquisa analisou dados de mais de 10 mil mulheres na pós-menopausa, acompanhadas entre os anos de 1964 e 2018 nos Estados Unidos. Durante o período, foram registrados mais de mil casos de doença cardíaca coronariana.

Mesmo após considerar fatores como tabagismo, obesidade, hipertensão e diabetes, os resultados indicaram aumento do risco cardiovascular associado à menopausa precoce.

Diferença entre os grupos

Os dados apontaram variações entre os grupos analisados:

  • aumento de 41% no risco em mulheres negras;
  • aumento de 39% em mulheres brancas.

De acordo com a pesquisadora Priya Freaney, o impacto ocorre porque essas mulheres passam mais tempo expostas às alterações hormonais ao longo da vida.

Sinal de alerta para a saúde

Os resultados também indicam que a menopausa precoce pode funcionar como um indicativo para maior atenção à saúde cardiovascular.

Especialistas destacam a importância de acompanhamento médico e monitoramento de fatores de risco ao longo dos anos.

Causas e sintomas

Em muitos casos, a menopausa precoce não tem causa identificada. No entanto, alguns fatores podem estar associados:

  • predisposição genética,
  • cirurgias na região abdominal,
  • tratamentos como quimioterapia e radioterapia,
  • alterações cromossômicas.

Os sintomas são semelhantes aos da menopausa em idade habitual, incluindo:

  • ondas de calor,
  • alterações no sono,
  • redução da libido,
  • dificuldades de concentração,
  • ressecamento da pele e mucosas.

Além das doenças cardíacas, a menopausa precoce também está associada à perda de massa óssea. Isso pode aumentar o risco de condições como osteopenia e osteoporose, exigindo acompanhamento ao longo do tempo.

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