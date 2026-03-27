Menopausa precoce: o que muda no organismo e por que exige atenção

A menopausa precoce pode aumentar em cerca de 40% o risco de doenças cardíacas, segundo um estudo publicado na revista científica JAMA Cardiology. A condição, caracterizada pela interrupção da menstruação antes dos 40 anos, está associada a alterações no organismo que impactam diretamente a saúde cardiovascular.

De acordoo com a avaliação dos pesquisadores, a redução do estrogênio nesse período provoca mudanças no organismo que podem comprometer a saúde do coração ao longo do tempo.

Como a menopausa afeta o coração

A queda na produção hormonal está relacionada a alterações importantes no corpo. Entre elas estão:

aumento do colesterol,

elevação da pressão arterial,

enrijecimento das artérias.

Esses fatores contribuem para o desenvolvimento da doença cardíaca coronariana, condição caracterizada pelo estreitamento ou bloqueio das artérias do coração.

O que mostra o estudo

A pesquisa analisou dados de mais de 10 mil mulheres na pós-menopausa, acompanhadas entre os anos de 1964 e 2018 nos Estados Unidos. Durante o período, foram registrados mais de mil casos de doença cardíaca coronariana.

Mesmo após considerar fatores como tabagismo, obesidade, hipertensão e diabetes, os resultados indicaram aumento do risco cardiovascular associado à menopausa precoce.

Diferença entre os grupos

Os dados apontaram variações entre os grupos analisados:

aumento de 41% no risco em mulheres negras;

aumento de 39% em mulheres brancas.

De acordo com a pesquisadora Priya Freaney, o impacto ocorre porque essas mulheres passam mais tempo expostas às alterações hormonais ao longo da vida.

Sinal de alerta para a saúde

Os resultados também indicam que a menopausa precoce pode funcionar como um indicativo para maior atenção à saúde cardiovascular.

Especialistas destacam a importância de acompanhamento médico e monitoramento de fatores de risco ao longo dos anos.

Causas e sintomas

Em muitos casos, a menopausa precoce não tem causa identificada. No entanto, alguns fatores podem estar associados:

predisposição genética,

cirurgias na região abdominal,

tratamentos como quimioterapia e radioterapia,

alterações cromossômicas.

Os sintomas são semelhantes aos da menopausa em idade habitual, incluindo:

ondas de calor,

alterações no sono,

redução da libido,

dificuldades de concentração,

ressecamento da pele e mucosas.

Além das doenças cardíacas, a menopausa precoce também está associada à perda de massa óssea. Isso pode aumentar o risco de condições como osteopenia e osteoporose, exigindo acompanhamento ao longo do tempo.