De acordo com a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde (MHRA) do Reino Unido, pessoas com histórico de reações alérgicas “significativas” não devem receber a vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Pfizer e a BioNTech.

O órgão regulador britânico atualizou suas orientações aos serviços de saúde alertando que “qualquer pessoa com histórico de reação alérgica significativa a uma vacina, medicamento ou alimento (como histórico de reação anafilactoide ou aqueles que foram aconselhados a transportar um autoinjetor de adrenalina) não devem receber a vacina Pfizer BioNtech.”

O aviso de precaução veio depois que dois membros do Serviço Nacional de Saúde (NHS) da Grã-Bretanha, que receberam a vacina na terça-feira, tiveram reações alérgicas à injeção. Ambos estão se recuperando bem, segundo o diretor médico nacional do NHS.

“Como é comum com as novas vacinas, a MHRA aconselhou, por precaução, que pessoas com histórico significativo de reações alérgicas não recebam esta vacinação”, disse o professor Stephen Powis, diretor médico nacional do NHS em comunicado.

O Reino Unido foi o primeiro país do mundo a aprovar a vacina da Pfizer com a BioNTech na semana passada. A campanha de vacinação teve início na terça-feira (8) e está priorizando trabalhadores de saúde e aqueles com mais de 80 anos em primeiro lugar na fila para serem vacinados.