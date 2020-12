Começo do fim? Reino Unido começa a vacinar população contra covid-19

O Reino Unido começa nesta terça-feira, 8, a vacinar sua população contra a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O país foi o primeiro a aprovar a vacina da Pfzer/BioNtech, conforme anúncio feito na quarta-feira passada.

Margaret Keenan, uma avó de 90 anos da Irlanda do Norte, se tornou a primeira pessoa no mundo a receber a vacina da Pfzer/BioNtech contra covid-19 fora de um ensaio clínico na manhã desta terça-feira (8).

Idosos acima de 80 anos e funcionários da área da saúde terão prioridade. Desta forma, a imunização em massa deverá ocorrer no país em 2021.

O Reino Unido comprou 40 milhões de doses da vacina, o suficiente para vacinar 20 milhões de pessoas, já que cada uma tem de tomar duas doses.

O Reino Unido enfrentou os maiores níveis de contágio e de mortalidade da Europa durante a primeira onda da pandemia. Com centenas de milhares de casos confirmados, o país registra 60.000 mortes relacionadas à doença.

Resistentes

Nesta segunda-feira, o jornal britânico The Independent publicou uma pesquisa que revela resistência de boa parte da população em relação à vacina da Pfizer.

Mais de um terço dos britânicos diz que não pretende participar do plano. A principal preocupação das pessoas é que ela não será segura (48%), não será eficaz (47%) ou poderá ter efeitos colaterais (55%).

A eficácia do imunizante Pfizer/BioNTech é de 95%, de acordo com cientistas. O antídoto seguiu meses de testes clínicos rigorosos e segurança, qualidade e eficácia comprovados, reitera a autoridade do setor de saúde britânica.

Em novembro, a Comissão Europeia anunciou a compra de 600 milhões de doses de vacina de diversos laboratórios e aguarda apresentação do plano de vacinação dos países do bloco.

Enquanto isso, no Brasil…

Apesar de ter divulgado recentemente um cronograma de vacinação – que irá privilegiar idosos com 75 anos ou mais, trabalhadores da área de saúde e indígenas -, o Ministério da Saúde pretende começar a vacinar a população em março.

A pasta, porém, ainda não comprou nenhuma vacina. Para que o processo avance, algum imunizante precisa ser aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enquanto isso, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta segunda-feira que a imunização no estado começa no dia 25 de janeiro e que qualquer cidadão brasileiro poderá participar.

A aposta de Doria é a CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A vacina ainda está na terceira fase de teste e precisa passar pelo aval da Anvisa.