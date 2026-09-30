Quando a Starliner voltará ao espaço? Nasa prevê novo teste e missão tripulada em 2028

A Nasa apresentou um novo plano para tentar colocar a Starliner, da Boeing, em operação regular após os problemas registrados no primeiro teste tripulado da cápsula, em 2024. Antes de voltar a transportar astronautas, a espaçonave terá de passar por modificações e realizar uma nova missão sem tripulação.

O próximo voo está previsto para ocorrer não antes de dezembro, segundo o administrador da Nasa, Jared Isaacman, em comunicado divulgado pela agência na última segunda-feira, 28. Caso o teste seja bem-sucedido, uma nova missão tripulada poderá acontecer apenas em meados de 2028.

O plano busca recuperar um programa que acumula mais de uma década de desenvolvimento e ganhou atenção após problemas técnicos prolongarem inesperadamente a permanência dos astronautas Suni Williams e Butch Wilmore no espaço.

Starliner terá mudanças antes de levar astronautas

Um dos principais pontos do novo plano envolve o sistema de propulsão da Starliner. Segundo Isaacman, alguns propulsores precisarão passar por modificações de projeto antes que a Nasa autorize a retomada dos voos tripulados. A cápsula também precisará de um novo foguete para chegar à órbita.

Os foguetes Atlas, utilizados anteriormente para lançar a Starliner, serão aposentados. Por isso, Nasa, Boeing e United Launch Alliance trabalham na certificação do Vulcan Centaur para missões com astronautas.

A agência prevê gastar mais US$ 359 milhões com melhorias na Starliner e com o processo de certificação do Vulcan.

Nasa busca alternativa à Crew Dragon

Atualmente, a Crew Dragon, da SpaceX, é o único veículo operacional dos Estados Unidos capaz de transportar astronautas de ida e volta à Estação Espacial Internacional (ISS).

A Nasa adquiriu recentemente mais três missões da empresa por US$ 946 milhões. A agência, porém, pretende manter outra opção disponível para chegar à órbita terrestre baixa.

Segundo Isaacman, o histórico de investimentos na Starliner e o desenvolvimento já realizado fazem com que a Nasa considere a cápsula uma alternativa para preservar esse acesso.

A questão ganha importância porque a SpaceX pretende concentrar seus esforços futuros na Starship. A presidente e diretora de operações da empresa, Gwynne Shotwell, já afirmou que espera o encerramento das operações da Dragon em algum momento da década de 2030.

A ISS também se aproxima dos últimos anos de operação e deverá ser desativada no início da próxima década.

O que aconteceu com a Starliner em 2024

A primeira missão tripulada da Starliner decolou em junho de 2024, com os astronautas Suni Williams e Butch Wilmore. O plano inicial previa que eles permanecessem cerca de uma semana na ISS antes de retornarem à Terra na própria cápsula.

Durante a viagem até a estação, porém, a Starliner apresentou vazamentos de hélio e falhas nos propulsores. As incertezas sobre o funcionamento do veículo levaram a Nasa a decidir que Williams e Wilmore não retornariam nele.

Os dois permaneceram na estação e foram incorporados à rotação seguinte de astronautas. Eles voltaram à Terra em uma cápsula da SpaceX depois de passar mais de nove meses no espaço.

Nasa classificou missão como acidente 'Tipo A'

Mais recentemente, a Nasa classificou o voo de teste da Starliner como um “acidente do Tipo A”. A classificação é utilizada pela agência para incidentes que envolvem critérios como mais de US$ 2 milhões em danos, perda de controle ou destruição de um veículo ou perda de vidas.

Os acidentes dos ônibus espaciais Challenger e Columbia também receberam a classificação Tipo A. Isso não significa, porém, que os episódios tenham tido as mesmas consequências: nos dois desastres com ônibus espaciais houve mortes, enquanto os astronautas da Starliner retornaram à Terra. Durante o voo de 2024, Nasa e Boeing afirmaram que a vida dos astronautas não esteve em perigo.

Novo comandante aponta falhas anteriores

Woody Hoburg, escolhido para comandar a próxima missão tripulada, afirmou que sua principal preocupação não está apenas nos componentes que apresentaram problemas. Segundo o astronauta, houve falhas de engenharia e integração de sistemas que deixaram lacunas na qualificação do hardware.

Hoburg afirmou ainda que os propulsores foram danificados antes mesmo do lançamento e que o problema deveria ter sido identificado antes de a Starliner chegar à plataforma.

Agora, o próximo teste sem tripulação será uma etapa decisiva para determinar quando a cápsula poderá voltar a transportar astronautas.