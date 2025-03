Novo dinossauro com garras gigantes é descoberto na Mongólia

Um tipo de dinossauros encontrado em 2012 por uma equipe de paleontólogos da Academia Mongol de Ciências foi finalmente reconhecido como uma nova espécie. O animal recebeu o nome de Duonychus tsogtbaatari, uma homenagem ao paleontólogo mongol Khishigjav Tsogtbaatar. Este dinossauro pertence à família Therizinosauridae e tem uma característica impressionante: suas garras, as maiores já encontradas em fósseis de dinossauros.

Características do Duonychus tsogtbaatari

O fóssil, que dataria de cerca de 90 milhões de anos, apresenta partes do corpo como braços, garras, a pélvis e grande parte da espinha dorsal. A análise indicou que o Duonychus tsogtbaatari tinha cerca de três metros de comprimento e pesava aproximadamente 270 quilos, tornando-se uma das descobertas mais intrigantes da paleontologia.

O nome do gênero, Duonychus, faz referência à característica marcante da espécie: suas garras duplas. O nome tsogtbaatari, por sua vez, é uma homenagem ao paleontólogo que ajudou na descoberta do fóssil, Khishigjav Tsogtbaatar.

Uma das descobertas mais notáveis sobre o Duonychus tsogtbaatari é a presença de apenas dois dedos em cada mão, ao contrário de outros dinossauros da mesma família, como o Therizinosaurus, que possuía três dedos. Essa característica, em combinação com a preservação de queratina em um dos dedos, levanta novas questões sobre como esse dinossauro utilizava suas garras. Segundo o paleontólogo Yoshitsugu Kobayashi, da Universidade Hokkaido, as garras eram uma ferramenta importante, tanto para agarrar vegetação alta como para se alimentar, já que o dinossauro provavelmente era herbívoro, como outros membros da família Therizinosauridae.

Função das garras e comportamento

As garras do Duonychus tsogtbaatari eram tão grandes que os pesquisadores sugerem que elas poderiam também ter sido usadas como armas. As patas do dinossauro possuíam unhas adaptadas para agarrar galhos e vegetação alta, o que seria uma ajuda importante para sua alimentação. O fato de os pulsos do dinossauro serem flexíveis também indicaria que ele usava as garras de maneira ativa, o que o diferencia de outros dinossauros como o Tyrannosaurus rex, cujos braços eram pouco utilizados.

Além disso, a presença de apenas dois dedos em cada mão pode ter sido uma adaptação interessante, proporcionando maior eficácia ao agarrar objetos e aumentar a capacidade de caça ou defesa do dinossauro.