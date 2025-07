Museu descobre ossada rara de dinossauro no próprio estacionamento

O Museu de História Natural e Ciências de Denver fez uma descoberta surpreendente: ossos fossilizados de dinossauro, encontrados no próprio estacionamento do museu durante a perfuração de testes para um projeto de energia geotérmica. A descoberta foi anunciada pela instituição nesta semana.

Segundo informações do Washington Post, o museu estava realizando a perfuração de buracos de teste, com a intenção de explorar a viabilidade de um sistema de energia geotérmica no local, quando os pesquisadores encontraram um rochedo diferente. O geólogo Bob Raynolds, responsável pela pesquisa, imediatamente entrou em contato com seus colegas.

“Bob me ligou e disse, ‘Acho que encontramos um dinossauro,’” relembrou James Hagadorn, curador de geologia do museu ao WP.

Após a análise, os pesquisadores confirmaram que haviam encontrado vários fragmentos de vértebras de um dinossauro herbívoro – a espécie exata ainda não foi identificada – enterrado a 232 metros abaixo do Museu de História Natural e Ciências de Denver. Estima-se que o fóssil tenha aproximadamente 67,5 milhões de anos, o mais antigo e profundo fóssil de dinossauro já encontrado dentro dos limites da cidade, informou o museu.

"Denver jurássica"

Denver tem sido um importante ponto de pesquisa para paleontólogos. Vários projetos de construção na cidade já trouxeram fósseis à tona, incluindo a descoberta de ossos de dinossauro durante a construção do Coors Field, estádio dos Colorado Rockies, time de beisebol local (e do mascote tricerátopo da equipe).

No entanto, o Museu de História Natural e Ciências de Denver nunca imaginou que encontraria fósseis a mais de 200 metros de profundidade no próprio terreno até janeiro, quando, com o financiamento de uma concessão estadual, os trabalhadores realizaram a perfuração para o projeto geotérmico.

De acordo com Hagadorn, foi muita sorte que a amostra coletada de uma área com apenas 6,35 centímetros de diâmetro, e que se estendia até 300 metros abaixo da superfície, tenha revelado um fóssil.

Os pesquisadores conseguiram identificar a forma do fóssil – similar a uma pilha de fichas de pôquer ou um hambúrguer – como um conjunto de vértebras, segundo o estudo. Os ossos encontrados foram suficientes para determinar que o dinossauro era um ornitópode, uma categoria de herbívoros de porte médio, mas a espécie não pôde ser definida, de acordo com o Washington Post.

Esse dinossauro teria vagado pela atual capital do Colorado há dezenas de milhões de anos, quando a cidade era uma floresta tropical exuberante, e as Montanhas Rochosas começavam a se formar. Seus predadores poderiam incluir o famoso Tyrannosaurus rex, que viveu na mesma época. Junto aos ossos, foram encontrados fósseis de plantas pré-históricas, que poderiam ter sido as árvores sob as quais o dinossauro se abrigava ou até mesmo sua refeição final.