Bússola & Cia: fidelizar pode custar até 25 vezes menos que conquistar clientes

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A startup Loyalme usa dados para fidelizar clientes, enquanto o Volta Café prepara um laboratório. O Prêmio Isabel Salgado destinará R$ 975 mil a projetos sociais. Pesquisa da Nexus com a gestora Urbia aponta 51% de preferência pelo Parque Ibirapuera. A marca Molico apoia o Outubro Rosa, a empresa SoftExpert mapeia falhas de compliance e a seguradora Seguros Unimed usa IA para gestantes.

Segundo a Harvard Business Review, conquistar um novo cliente pode custar de cinco a 25 vezes mais do que manter um atual, dependendo do setor.

Nesse contexto, programas de fidelidade ganham relevância como ferramentas para fortalecer o relacionamento com o público e estimular novas compras.

A Loyalme, startup especializada em tecnologia para fidelização e engajamento corporativo, ajuda empresas a desenvolver iniciativas que vão além da oferta de benefícios.

A proposta é transformar a participação dos consumidores em interações recorrentes, utilizando dados, personalização e experiências relevantes para aproximar marcas e clientes.

Volta Café aposta na valorização de produtores e em laboratório de cafés especiais no Rio

Um dos maiores símbolos da história econômica do Rio de Janeiro retorna, enfim, ao centro de um debate: o café, que até o Império era o principal produto cultivado no estado e responsável pelo maior volume de exportações do país para os Estados Unidos e a Alemanha.

Criado pelo empresário Ruy Barreto Filho, o Volta Café nasce com a missão de melhorar as condições hoje enfrentadas pelos agricultores.

E um dos primeiros frutos de sua atuação será a inauguração do Laboratório de Análises de Cafés Especiais de Varre-Sai, neste mês.

Prêmio Isabel Salgado abre inscrições e destina R$ 975 mil a projetos esportivos

A terceira edição do Prêmio Isabel Salgado está com as inscrições abertas até o dia 5 de janeiro.

Três modalidades fazem sua estreia: ginástica artística, basquete e boxe.

Elas se somam a vôlei, futebol feminino, atletismo, judô, surfe e skate.

Idealizada pela ex-atleta Maria Clara Salgado, filha de Isabel, a iniciativa distribuirá R$ 975 mil a projetos que usam o esporte para promover a transformação social.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site premioisabelsalgado.com.br.

Parque Ibirapuera lidera preferência em São Paulo e registra recorde de visitantes

Pesquisa da Nexus com a Urbia aponta o Parque Ibirapuera como o melhor da capital, com 51% da preferência espontânea — 39 pontos à frente do segundo colocado.

O estudo registrou o espaço como Top of Mind absoluto da cidade, que possui a maior quantidade de parques públicos do país.

A percepção converge com a gestão da Urbia, que investiu R$360 milhões no período em requalificações e bateu recorde de visitação em 2025, com 17 milhões de pessoas.

A pesquisa Nexus ouviu 2.020 moradores de São Paulo com 16 anos ou mais, em entrevistas presenciais realizadas entre 6 e 12 de agosto.

Molico e A.C.Camargo apoiam o Outubro Rosa com embalagens e incentivo à pesquisa

A Molico, marca de nutrição adulta da Nestlé, e o A.C.Camargo firmam pelo segundo ano consecutivo a parceria que adota embalagem temática para apoiar o Outubro Rosa.

A iniciativa destina parte do valor arrecadado com as vendas das latas especiais à pesquisa científica da instituição sobre saúde feminina.

As embalagens contam com um QR Code que levam para uma plataforma educativa com orientações de prevenção e hábitos saudáveis.

Com mais de 78 mil novos casos estimados por ano no Brasil pelo INCA, a campanha foca na conscientização e no diagnóstico precoce.

Falhas de compliance afetam 40% das empresas e expõem desafios de transformação digital

Quatro em cada dez empresas já enfrentaram impactos relevantes relacionados a falhas de compliance, segundo o Panorama Setorial Global, levantamento realizado pela SoftExpert com executivos de diferentes países e setores.

O estudo revela ainda um ponto de atenção: 41% dos entrevistados não sabem dizer se suas organizações já foram afetadas por não conformidades.

Entre os principais desafios apontados estão a baixa cultura digital (64%) e o uso de sistemas desatualizados e não integrados (62%).

Para os próximos anos, melhoria da gestão de riscos e capacitação das equipes para a transformação digital aparecem no topo das prioridades, citadas por 58% dos participantes.

Seguros Unimed usa inteligência artificial para atender gestantes e elevar conversão

A Seguros Unimed usa a assistente ANA, desenvolvida pela StaryaAI, para orientar gestantes pelo WhatsApp e apoiar a inscrição no programa Nascer Seguro.

De novembro de 2025 a julho de 2026, a iniciativa captou mais de 2,5 mil gestantes, elevou a conversão nas campanhas de cerca de 2% para 27% e reduziu em 81% o tempo dedicado às tarefas operacionais.

O índice de satisfação das beneficiárias foi de 97%.