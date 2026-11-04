Bússola & Cia: fidelizar pode custar até 25 vezes menos que conquistar clientes

De fidelização e café a saúde e inteligência artificial, empresas apresentam iniciativas, investimentos e resultados em diferentes setores (fizkes/Shutterstock)
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Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07h00.
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Segundo a Harvard Business Review, conquistar um novo cliente pode custar de cinco a 25 vezes mais do que manter um atual, dependendo do setor.
Nesse contexto, programas de fidelidade ganham relevância como ferramentas para fortalecer o relacionamento com o público e estimular novas compras.
A Loyalme, startup especializada em tecnologia para fidelização e engajamento corporativo, ajuda empresas a desenvolver iniciativas que vão além da oferta de benefícios.
A proposta é transformar a participação dos consumidores em interações recorrentes, utilizando dados, personalização e experiências relevantes para aproximar marcas e clientes.
Um dos maiores símbolos da história econômica do Rio de Janeiro retorna, enfim, ao centro de um debate: o café, que até o Império era o principal produto cultivado no estado e responsável pelo maior volume de exportações do país para os Estados Unidos e a Alemanha.
Criado pelo empresário Ruy Barreto Filho, o Volta Café nasce com a missão de melhorar as condições hoje enfrentadas pelos agricultores.
E um dos primeiros frutos de sua atuação será a inauguração do Laboratório de Análises de Cafés Especiais de Varre-Sai, neste mês.
A terceira edição do Prêmio Isabel Salgado está com as inscrições abertas até o dia 5 de janeiro.
Três modalidades fazem sua estreia: ginástica artística, basquete e boxe.
Elas se somam a vôlei, futebol feminino, atletismo, judô, surfe e skate.
Idealizada pela ex-atleta Maria Clara Salgado, filha de Isabel, a iniciativa distribuirá R$ 975 mil a projetos que usam o esporte para promover a transformação social.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site premioisabelsalgado.com.br.
Pesquisa da Nexus com a Urbia aponta o Parque Ibirapuera como o melhor da capital, com 51% da preferência espontânea — 39 pontos à frente do segundo colocado.
O estudo registrou o espaço como Top of Mind absoluto da cidade, que possui a maior quantidade de parques públicos do país.
A percepção converge com a gestão da Urbia, que investiu R$360 milhões no período em requalificações e bateu recorde de visitação em 2025, com 17 milhões de pessoas.
A pesquisa Nexus ouviu 2.020 moradores de São Paulo com 16 anos ou mais, em entrevistas presenciais realizadas entre 6 e 12 de agosto.
A Molico, marca de nutrição adulta da Nestlé, e o A.C.Camargo firmam pelo segundo ano consecutivo a parceria que adota embalagem temática para apoiar o Outubro Rosa.
A iniciativa destina parte do valor arrecadado com as vendas das latas especiais à pesquisa científica da instituição sobre saúde feminina.
As embalagens contam com um QR Code que levam para uma plataforma educativa com orientações de prevenção e hábitos saudáveis.
Com mais de 78 mil novos casos estimados por ano no Brasil pelo INCA, a campanha foca na conscientização e no diagnóstico precoce.
Quatro em cada dez empresas já enfrentaram impactos relevantes relacionados a falhas de compliance, segundo o Panorama Setorial Global, levantamento realizado pela SoftExpert com executivos de diferentes países e setores.
O estudo revela ainda um ponto de atenção: 41% dos entrevistados não sabem dizer se suas organizações já foram afetadas por não conformidades.
Entre os principais desafios apontados estão a baixa cultura digital (64%) e o uso de sistemas desatualizados e não integrados (62%).
Para os próximos anos, melhoria da gestão de riscos e capacitação das equipes para a transformação digital aparecem no topo das prioridades, citadas por 58% dos participantes.
A Seguros Unimed usa a assistente ANA, desenvolvida pela StaryaAI, para orientar gestantes pelo WhatsApp e apoiar a inscrição no programa Nascer Seguro.
De novembro de 2025 a julho de 2026, a iniciativa captou mais de 2,5 mil gestantes, elevou a conversão nas campanhas de cerca de 2% para 27% e reduziu em 81% o tempo dedicado às tarefas operacionais.
O índice de satisfação das beneficiárias foi de 97%.
A Loyalme, startup especializada em tecnologia para fidelização e engajamento corporativo, ajuda empresas a desenvolver programas de relacionamento que vão além da oferta de benefícios. A proposta utiliza dados, personalização e experiências relevantes para estimular interações recorrentes entre marcas e consumidores.
O Volta Café, criado pelo empresário Ruy Barreto Filho, busca melhorar as condições enfrentadas pelos agricultores. Entre suas primeiras iniciativas está a inauguração do Laboratório de Análises de Cafés Especiais de Varre-Sai, prevista para este mês.
As inscrições para a terceira edição do Prêmio Isabel Salgado estão abertas até 5 de janeiro e são gratuitas, pelo site premioisabelsalgado.com.br. Idealizada por Maria Clara Salgado, filha de Isabel, a iniciativa distribuirá R$ 975 mil a projetos que promovem transformação social pelo esporte.
O Parque Ibirapuera lidera a preferência espontânea dos moradores de São Paulo, com 51% das menções, segundo pesquisa da Nexus com a Urbia. O levantamento ouviu 2.020 moradores da capital, enquanto a gestão da Urbia registrou recorde de 17 milhões de visitantes em 2025.
Quatro em cada dez empresas já sofreram impactos relevantes relacionados a falhas de compliance, segundo o Panorama Setorial Global, levantamento realizado pela SoftExpert. O estudo também aponta que 41% dos entrevistados não sabem se suas organizações foram afetadas por não conformidades, enquanto 64% citam a baixa cultura digital como desafio.
A Molico, marca da Nestlé, mantém parceria com o A.C.Camargo para destinar parte das vendas de embalagens especiais do Outubro Rosa à pesquisa sobre saúde feminina. Já a Seguros Unimed utiliza a assistente de IA ANA, desenvolvida pela StaryaAI, para orientar gestantes pelo WhatsApp, iniciativa que elevou a conversão das campanhas de cerca de 2% para 27% entre novembro de 2025 e julho de 2026.