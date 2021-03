SpaceX: Pedaços de foguete caem do céu e confundem internautas; veja vídeo

Chuva de meteoros? Não, de SpaceX! Moradores de algumas cidades nos Estados Unidos avistaram uma surpresa no céu nesta quinta-feira (25). O que parecia uma chuva de meteoros, na verdade eram detritos espaciais de um foguete da empresa de Elon Musk queimando enquanto caia de volta à Terra.

O foguete SpaceX Falcon 9 deu um efeito de luzes brilhantes no céu e moradores de cidades como Seattle e Portland começaram a publicar vídeos nas redes sociais.

Posteriormente, o Serviço Meteorológico Nacional de Seattle publicou em seu Twitter que os objetos eram destroços do foguete da SpaceX que "não teve uma queima de órbita", que é quando um foguete vira a cauda primeiro e dispara seus motores para reentrar de forma segura na atmosfera da Terra.

O Falcon 9 foi lançado no dia 4 de março, o que significa que seus destroços estavam reentrando na atmosfera após 22 dias em órbita. Ele foi o sexto lançamento da SpaceX em 2021 e fez parte da 20ª missão Starlink, com o objetivo de colocar 60 satélites em órbita para transmitir internet ultra-rápida diretamente do espaço. Atualmente, existem cerca de 1.300 satélites Starlink em órbita e a empresa quer lançar até 42.000.

Jonathan McDowell, astrônomo da Universidade de Harvard, postou em sua conta: "É improvável que os destroços que caiam sejam grandes, eles provavelmente cairiam nas Montanhas Rochosas, perto da fronteira canadense". Ele ainda comentou que este é o 14º pedaço de lixo espacial pesando mais de uma tonelada que voltou à Terra desde 1º de janeiro.

Veja vídeos:

DID YOU SEE THIS? I have never in my life seen something so incredible. I am in awe. Just happened over Portland about 10 minutes ago. #LiveOnK2 pic.twitter.com/L9wLEXBrcW — Genevieve Reaume (@GenevieveReaume) March 26, 2021

Ummm... just caught this flying over my home in SW Portland. pic.twitter.com/CvQJwvWsyj — Vince LaVecchia (@vincelavecchia) March 26, 2021