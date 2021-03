Starlink: rede de internet por satélite de Elon Musk pode chegar ao Brasil em breve

A SpaceX, empresa aeroespacial do bilionário Elon Musk, quer seu serviço de internet via satélite pelo mundo inteiro. A Starlink já está disponível para reservas e pode estar disponível em algumas cidades do Brasil, como indica o site da empresa, até o final de 2021.

Para testar, a EXAME colocou o endereço do próprio escritório, em São Paulo, no site do Starlink e recebeu a seguinte mensagem: "A Starlink tem como alvo a cobertura em sua área no final de 2021. A disponibilidade é limitada. Os pedidos serão atendidos por ordem de chegada".

Ainda não há garantia de que a Starlink vai chegar mesmo ao Brasil, já que ainda seria necessária a aprovação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Porém, segundo informações da MSN, a empresa tem registros para conduzir negócios no Brasil, além de outros 13 países: Áustria, Argentina, França, Chile, Colômbia, Irlanda, Itália, México, Holanda, Nova Zelândia, Filipinas, África do Sul e Espanha.

Como esperado, o preço não é tão acessível assim: são 99 dólares por mês, aproximadamente 530 reais. O valor é reembolsável e fazer um depósito não garante o serviço, que pode demorar "seis meses ou mais" para ser realizado e, pelo jeito, será oferecido para os primeiros que fizerem o cadastro.

Além da assinatura mensal de 99 dólares, o consumidor precisará comprar antena, tripé e roteador Wi-Fi da SpaceX, disponíveis por 499 dólares (por volta de 2.600 reais).

Kit para ter acesso à Starlink Kit para ter acesso à Starlink

Com o slogan "Melhor do que nada", a internet ultra-rápida de Musk promete velocidade de acesso entre 50 e 150 Mbps e uma atualização do seu software de rede em 2021, com redução da latência para algo entre 16 e 19 milissegundos.

Por enquanto, existem 1.100 satélites do Starlink em órbita e a expectativa é que este número chegue a um total de 4.425 em 2024. Segundo a empresa, a largura de banda irá aumentar com o lançamento de mais satélites.

Semana passada, em um comunicado ao órgão da indústria de telecomunicações do governo norte-americano, o presidente executivo afirmou que há “mais de 10.000 usuários” da Starlink pelo mundo.