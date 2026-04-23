Semente de arroz consegue 'ouvir' chegada da chuva, diz MIT

Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, identificaram que sementes de arroz conseguem perceber as vibrações provocadas por gotas de chuva e, diante desse estímulo, aceleram sua germinação em até 40%. O trabalho foi publicado na revista Scientific Reports.

Segundo os autores, trata-se da primeira demonstração direta de causa e efeito entre um som natural e uma resposta fisiológica em plantas. “O que este estudo demonstra é que as sementes conseguem perceber o som de maneiras que podem ajudá-las a sobreviver”, afirmou o engenheiro Nicholas Makris, professor do MIT e responsável pela pesquisa.

Da pressão sonora à resposta celular

Embora o estudo mencione “som”, o fenômeno não envolve audição como a humana. O impacto da chuva no solo ou na água gera ondas de pressão que se propagam como vibrações mecânicas. Em meios densos, como solo úmido, essas ondas são intensificadas. Para uma semente enterrada, o estímulo equivale a estar a poucos metros de um motor a jato, explicou Makris.

O papel dos estatólitos

Dentro das células vegetais existem estruturas chamadas estatólitos, compostas por grânulos de amido, que orientam o crescimento das plantas ao detectar a gravidade. Os pesquisadores sugerem que essas mesmas estruturas também respondem às vibrações da chuva, enviando sinais que desencadeiam processos ligados à germinação.

Debate sobre percepção vegetal

A descoberta amplia o entendimento sobre a sensibilidade das plantas. Já se sabia que elas reagem à luz, à gravidade, ao toque e a sinais químicos. A percepção de sons, porém, permanecia como hipótese. O novo estudo, ao demonstrar uma resposta mensurável e imediata a um estímulo acústico específico, preenche essa lacuna e reforça o debate sobre o grau de percepção do mundo vegetal.