Baleia adota 'relacionamento aberto' para sobreviver

Uma população de 2 mil baleias beluga na Baía de Bristol, no Alasca, adota uma estratégia reprodutiva curiosa para sobreviver: machos e fêmeas mantêm múltiplos parceiros ao longo da vida.

A pesquisa, publicada na revista Frontiers in Marine Science, analisou dados genéticos de 623 indivíduos coletados pelo Instituto Oceanográfico Harbor Branch da Universidade Atlântica da Flórida.

Cientistas esperavam encontrar padrão poligínico, no qual poucos machos dominantes concentram a reprodução. Os dados mostraram que, na verdade, machos e fêmeas acasalam com múltiplos parceiros em diferentes temporadas, caracterizando um sistema chamado de poliginandria.

Como esse 'relacionamento aberto' funciona?

A longevidade das belugas, que podem viver até um século, explica a estratégia. Machos distribuem esforços reprodutivos ao longo de décadas, evitando concentração de paternidade para garantir equilíbrio genético.

Fêmeas também trocam de parceiros entre temporadas, aumentando chances de gerar filhotes geneticamente diversos. Fêmeas mais velhas têm mais descendentes sobreviventes, indicando que experiência melhora escolhas reprodutivas.

O sistema poliginândrico distribui genes de forma uniforme, aumentando o número efetivo de indivíduos que contribuem para a próxima geração. Isso limita as chances de acasalamento entre espécies aparentadas e preserva diversidade genética, algo essencial que se provou essencial para a sobrevivência de populações pequenas e isoladas como a da Baía de Bristol.