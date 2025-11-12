IBGE: quase 2,3 milhões vivem em unidades de conservação da Amazônia Legal

2,269 milhões: esse é o total de brasileiros que residem em Unidades de Conservação (UC) da Amazônia Legal, o equivalente a 8,51% da população desta região. Os dados são do relatório “Áreas protegidas na Amazônia Legal”, divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o material, quase 20% de toda a população que reside em Unidades de Conservação está concentrada na Amazônia Legal, ou seja, um quinto do total de 11,8 milhões de pessoas.

O Maranhão concentra a maior parcela da população que reside em Unidades de Conservação da Amazônia Legal, segundo o estudo. Cerca de 22% dessa população está no estado, seguido pelo Pará, com 7,11% da população. No Amazonas, a quantia chega a 6,64%.

A pesquisa aponta que essa população é majoritariamente jovem: enquanto a pirâmide etária do Brasil passa por um processo de afunilamento, a pirâmide das UC ainda está concentrada abaixo dos 19 anos. Mesmo assim, o IBGE aponta para uma possível queda leve na taxa de fecundidade nos últimos 15 anos.

Alfabetização e saneamento básico

Outro aspecto revelado pela pesquisa foi a alta presença de pessoas pardas (17 pontos percentuais acima), de quilombolas (5 pontos percentuais acima) e indígenas (1 pontos percentuais acima) na comparação com áreas conservadas fora da Amazônia Legal. Nessa região, a predominância é de pessoas pardas, com 69% de presença. São 2,21% de indígenas e 8,22% de quilombolas. Os pretos representam 12% do total, os brancos, 16%, e os amarelos, 0,09%.

Dos mais de 1,6 milhão de pessoas com mais de 15 anos nas UC da Amazônia Legal, cerca de 215 mil não sabiam ler e escrever um bilhete simples. A taxa de alfabetização chega a 87%, 4 pontos percentuais abaixo da média nas Unidades de Conservação do país.

Uma das maiores dificuldades nessas regiões, no entanto, segue o saneamento. Mais de 75% dos moradores convivem com alguma forma de precariedade em relação ao abastecimento de água, à destinação do esgoto ou à coleta de lixo, segundo o relatório. Como comparação, este número no total de moradores de Unidades de Conservação é de 40%.

Povos indígenas

A população residente nas Terras Indígenas da Amazônia Legal é de 428.105 pessoas, o que representa 62,09% do total de moradores em Terras Indígenas no Brasil, estimado em 689.532 pessoas. Desse total na região amazônica, 403.679 se declaram indígenas, o equivalente a 94,29%, enquanto 24.426 não são indígenas, o que representa 5,71%.

Entre os indígenas residentes na Amazônia Legal, 46% vivem dentro de Terras Indígenas oficialmente reconhecidas. Os demais 53% vivem fora desses territórios. O estado com o menor percentual dessa etnia vivendo em terras demarcadas é o Amazonas, com 30,37%.

Na região, há 240.561 pessoas com 15 anos ou mais vivendo em Terras Indígenas oficialmente reconhecidas. Dessas, 185.843 sabiam ler e escrever um bilhete simples e 54.718 eram analfabetas. A taxa de alfabetização é de 77%, abaixo da média nacional em Terras Indígenas, que é de 79%.

Territórios quilombolas

Já nos Territórios Quilombolas oficialmente delimitados da Amazônia Legal, vivem 91.784 pessoas, o que corresponde a 45,09% da população residente em Territórios Quilombolas em todo o Brasil, que soma 203.574 pessoas.

Dessas, 81.234 se identificam como quilombolas, o que representa 88,51%, enquanto 10.550 não se identificam como quilombolas (11,49%).

Na Amazônia Legal, apenas 18,89% da população quilombola vive dentro dos Territórios Quilombolas, enquanto a maioria, 81,01%, reside fora dessas áreas. O menor percentual foi registrado em Rondônia, onde somente 7,56% dos quilombolas vivem em territórios oficialmente reconhecidos.

Entre as pessoas com 15 anos ou mais que vivem nos Territórios Quilombolas da Amazônia Legal, foram contabilizadas 65.081 pessoas. Desse total, 53.454 são alfabetizadas e 11.627 não sabiam ler ou escrever um bilhete simples. A taxa de alfabetização é de 82,13%, valor próximo à média nacional para Territórios Quilombolas, que é de 80,79%.