Satélite russo e foguete chinês têm risco alto de colisão no espaço

O lixo espacial é um problema do mundo moderno e que já fez a Nasa adotar medidas de precaução para desviar dos restos de um foguete. De acordo com a empresa americana LeoLabs, que faz o rastreamento de objetos perdidos no espaço, existe uma possibilidade consideravelmente alta de que um foguete chinês e um satélite russo, ambos desativados, possam colidir já nesta quinta-feira, 15. E isso pode ser um problema.

De acordo com a empresa que tem sede em Menlo Park, na Califórnia, a chance de colisão é superior a 10%. Isso é considerado como um “risco muito alto”. A previsão da companhia é que os dois objetos se choquem por volta das 21h56 (horário de Brasília). Isso deve ocorrer a 991 quilômetros da atmosfera do Atlântico Sul, em uma região próxima da costa da Antártida.

Os dois detritos espaciais são considerados grandes e têm massa combinada de 2.800 quilogramas. Os dois objetos viajam a uma velocidade de 14,7 quilômetros por segundo. A análise é de que os dois objetos podem se chocar porque vão estar a uma distância de 25 metros um do outro.

1/ This event continues to be very high risk and will likely stay this way through the time of closest approach. Our system generates new conjunction reports 6-8x per day on this event with new observation data each time. pic.twitter.com/d3tRbcV2P0

— LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) October 14, 2020