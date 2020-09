Por que a Nasa gastou R$ 130 milhões para desenvolver um banheiro

A Nasa gastou 23 milhões de dólares (algo em torno de 130 milhões de reais) para desenvolver um novo banheiro para ser utilizado por astronautas da Estação Espacial Internacional. O módulo com o banheiro foi fabricado aqui na Terra e será enviado ao espaço amanhã, 1º.

O novo projeto da Nasa, chamado de Universal Waste Management System (ou “Sistema de Coleta de Resíduos”), traz um módulo 65% mais leve e 40% menor do que o anterior que está em operação desde a década de 1990. Os banheiros atuais são considerados grandes, pesados e pouco funcionais.

O projeto vai ajudar os astronautas a se aliviarem no espaço. No modelo em uso atualmente, os astronautas podem urinar ou defecar, mas não ao mesmo tempo. Além disso, o novo projeto foi desenvolvido principalmente para que as mulheres encontrem formas mais confortáveis de urinar em gravidade zero.

Projetar um banheiro para ser utilizado no espaço é bem mais difícil do que parece. Como os astronautas estão um ambiente sem força gravitacional, é preciso que exista uma força que imite a gravidade para direcionar a urina e as fezes em direção ao sistema de coleta.

Depois disso, é preciso criar uma forma de descartar esses resíduos sólidos. Isso é feito ao selar os resíduos em compartimentos herméticos. O passo seguinte é armazenar os sacos em latas e enviar tudo em uma nave de carga que parte em direção à Terra e queima em contato com a atmosfera.

To Boldly Go

What’s more exciting than a new toilet? A new SPACE toilet.@NASA https://t.co/6sIh97TsNI pic.twitter.com/c1hHQxDtzw — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) September 26, 2020

No caso da urina, os resíduos são filtrados por um sistema específico e podem ser reaproveitados pelos astronautas. Neste caso, os investimentos da Nasa em um novo banheiro também vão incluir métodos mais eficientes para realizar este processo de purificação.

O lançamento do foguete com o novo banheiro da Nasa acontecerá amanhã, 1º, a partir das 22 horas (horário de Brasília), e poderá ser visto pelo YouTube.