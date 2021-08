Saiba como ver a conjunção da Lua, Júpiter e Saturno no céu hoje

Júpiter e Saturno estarão bem próximos à Lua na noite deste sábado (21) e domingo (22). Os planetas, que ficarão bem parecidos a duas estrelas brilhantes, podem ser vistos, principalmente, para quem estiver longe de grandes centros urbanos.

Neste sábado (21), Saturno fica visualmente acima da Lua e Júpiter, abaixo e a esquerda da Lua. Já no domingo (22), a Lua poderá ser vista abaixo de Júpiter e Saturno. Visualização da conjunção tripla entre Lua, Saturno e Júpiter nos dias 20 (esquerda), 21 (centro) e 22 (direita) de agosto. Visualização da conjunção tripla entre Lua, Saturno e Júpiter nos dias 20 (esquerda), 21 (centro) e 22 (direita) de agosto.

Como observar

Para quem não pode fugir da cidade, uma dica é baixar um aplicativo no celular que consiga localizar no céu o fenômeno. Assim, você pode salvar tempo e não precisa se preocupar se está olhando para o lugar errado.

Essa é considerada uma formação fácil de detectar pois todas as três esferas estarão visíveis a olho nu. Você nem mesmo terá de ir para uma zona rural — como faria no caso de uma chuva de meteoros. Eles estarão brilhantes o suficiente para ser vistos mesmo com a forte poluição da maioria das cidades grandes.

Para se atentar aos pontos cardeais, o mais indicado é que você utilize uma bússola. Para usuários de iPhone, pode ser a do próprio celular. Caso você tenha Android, o site Olhar Digital recomenda o “Apenas uma bússola”, da PixelProse SARL, que é simples, gratuito e, mais importante, sem anúncios. Também recomendam o Sky Safari, da Simulation Curriculum Corp, que está disponível em versões para Android e iOS e pode ser usado gratuitamente.

Lua Azul

No domingo, acontece outro fenômeno astronômico, conhecido como Lua Azul. Nele, a Lua chega em sua fase cheia e acontece quando isso ocorre uma segunda vez em um mesmo mês. A diferença da Lua Azul deste domingo, que na verdade não mudará de cor, é que se refere à terceira lua cheia de uma mesma estação do ano, conhecida também como "Blue Moon". A primeira lua cheia deste inverno ocorreu em 24 de junho e, a segunda, em 23 de julho. A terceira será agora, neste domingo, 22 de agosto.