Rússia quer ultrapassar Tom Cruise e Elon Musk e gravar um filme no espaço

Hollywood parece não ser o suficiente para a Rússia, que quer gravar um filme no espaço e passar na frente dos planos do ator americano Tom Cruise e do bilionário Elon Musk, presidente da Tesla e da SpaceX. Em um comunicado publicado no site da agência espacial russa, a Roscomos, foi explicado que o “filme vai incluir um voo para a estação espacial internacional, marcado para o outono de 2021” e que “o protagonista que irá voar para a estação, bem como seu reserva, serão selecionados em um concurso aberto”.

A logística do filme ainda está sendo decidida, e ele não tem nome e nem se sabe quais serão os personagens do roteiro, mas a ideia da Roscomos é “popularizar as atividades espaciais da Rússia”.

Enquanto isso, do outro lado do mundo, Cruise e Musk fizeram uma parceria para gravar um filme no espaço, com a data da viagem marcada para outubro do ano que vem, com ajuda da Nasa e um orçamento de 200 milhões de dólares. Sobre o assunto, Musk, que é conhecido por sua excentricidade, afirmou que “isso vai ser divertido”.

As metas de Musk sempre foram bastante ambiciosas. No início deste ano, ele revelou detalhes de seu plano de enviar 1 milhão de pessoas a Marte até 2050. Um filme no espaço, então, nem parece tanta loucura assim.

É claro que, novamente, a Rússia e os Estados Unidos são o centro de uma briga espacial (e cinematográfica, também).