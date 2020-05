Roxa ou laranja? Imagem faz caveiras vermelhas mudarem de cor

Quais são as cores das caveiras na imagem acima? Se disse que uma é roxa e a outra é laranja saiba que errou as cores de ambas. As duas são, na verdade, vermelhas.

Não há nada de errado com a sua visão ou com o seu cérebro. A imagem representa um caso da ilusão de Munker-White. Quando duas figuras da mesma cor são colocadas contra diferentes tons circundantes, a percepção visual das figuras muda.

Analisamos a imagem no Adobe Photoshop e, de fato, ambas caveiras são vermelhas.

Como informa o Popular Science, uma das teorias que explicam o caso é de David Novick, cientista da computação da Universidade do Texas em El Paso, nos Estados Unidos.

Novick chama o caso de conclusão de cores. Ela faz com que as cores de uma figura, no caso as caveiras, se inclinem em direção às cores que as cercam. Por isso, as caveiras têm cores, aparentemente, diferentes. Uma está cercada de listras azuis e a outra, de listras amarelas.

Não se sabe ao certo o que causa esse efeito visual, mas neurocientistas acreditam que o cérebro calcule uma média de cores, o que causa a percepção de cores diferentes em casos como esse.

Outro caso semelhante foi o do vestido vestido azul e preto ou branco e dourado que bombou na web em 2015.