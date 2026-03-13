Ciência

Robô criado por irmãos bate recorde no cubo mágico

Irmãos do Reino Unido criaram a máquina em 15 semanas e usaram duas câmeras, braços robóticos e um algoritmo para resolver o cubo 4x4

Cubo mágico: projeto de dois irmãos do Reino Unido superou o recorde anterior estabelecido pela própria máquina (Laszlo Balogh/Reuters)

Cubo mágico: projeto de dois irmãos do Reino Unido superou o recorde anterior estabelecido pela própria máquina (Laszlo Balogh/Reuters)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 13 de março de 2026 às 10h50.

Dois irmãos do Reino Unido construíram um robô capaz de resolver um cubo mágico 4x4 em tempo recorde. A máquina, chamada “Revenger”(O Vingador ), completou o desafio em 45,3 segundos, estabelecendo um novo recorde mundial reconhecido pelo Guinness World Records.

O feito supera o recorde anterior de 55 segundos, que havia sido registrado momentos antes pelo próprio robô durante as tentativas de medição.

O projeto foi desenvolvido pelos irmãos Matthew e Thomas Pidden, estudantes universitários, como parte de um trabalho acadêmico ligado à ciência da computação.

Robô foi desenvolvido em 15 semanas

O robô foi construído ao longo de 15 semanas, período em que Matthew Pidden estudava na Universidade de Bristol, no Reino Unido.

A máquina possui duas partes principais: um sistema físico e um software responsável pelos cálculos. Um par de webcams analisa as cores do cubo mágico, enquanto braços robóticos personalizados manipulam o objeto.

Ao mesmo tempo, um computador executa um algoritmo programado para calcular rapidamente os movimentos necessários para resolver o quebra-cabeça.

Durante os testes oficiais, as webcams permaneceram cobertas por obturadores de plástico até o início do cronômetro, garantindo que o robô não tivesse acesso antecipado às informações do cubo.

Tentativas até alcançar o recorde mundial

As tentativas de quebra de recorde ocorreram no ano passado na universidade, mas a confirmação oficial do Guinness foi divulgada apenas na última terça-feira, 10.

No total, o robô resolveu o cubo seis vezes durante os testes. As duas primeiras tentativas não superaram o recorde mundial anterior. Já na terceira tentativa, a máquina conseguiu resolver o quebra-cabeça em 55 segundos, estabelecendo uma nova marca.

Os irmãos continuaram testando o sistema e, na sexta tentativa, o robô alcançou o tempo final de 45,3 segundos, que acabou registrado como o recorde atual.

Por que o recorde é específico para o cubo 4x4?

Embora o tempo de 45,3 segundos possa parecer alto para padrões de robôs que resolvem cubos mágicos, o recorde se refere especificamente ao cubo de Rubik 4x4x4, que possui maior complexidade.

No caso do cubo tradicional 3x3x3, robôs já alcançaram tempos muito mais rápidos. Atualmente, o recorde mundial para um robô resolver esse modelo é de 0,103 segundos, registrado por uma equipe de estudantes de engenharia da Universidade Purdue, nos Estados Unidos.

Entre humanos, o recorde para resolver o cubo 3x3x3 é de 2,76 segundos, marca alcançada por uma criança de apenas 9 anos.

Segundo Matthew Pidden, a ideia de construir o robô surgiu da combinação entre duas paixões pessoais. “Eu sempre gostei de cubos de Rubik desde criança e também de ciência da computação. Juntar os dois parecia um projeto natural”, afirmou ao Guinness World Records.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:RobôsCuriosidadesAlgoritmos de IA

Mais de Ciência

Cobra gigante de mais de 7 metros entra para o Guinness; veja imagens

Página perdida de manuscrito 'lendário' é achada na França

Cientistas resgatam áudio de 1950 e descobrem 'segredo' das baleias-jubarte

Cientistas encontram possível falha em teoria que explica o universo

Mais na Exame

Brasil

Lula tem 41% e Flávio tem 38% em eventual segundo turno, diz pesquisa Alfa

Mercados

Ibovespa sobe e volta aos 180 mil pontos; dólar opera estável

Marketing

Conexão deve sustentar a próxima economia trilionária do bem-estar, diz Kasley Killam

Casual

A submarca 'cult' que é a aposta da Nike para disputar o mercado outdoor