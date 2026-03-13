Robô criado por irmãos bate recorde no cubo mágico

Dois irmãos do Reino Unido construíram um robô capaz de resolver um cubo mágico 4x4 em tempo recorde. A máquina, chamada “Revenger”(O Vingador ), completou o desafio em 45,3 segundos, estabelecendo um novo recorde mundial reconhecido pelo Guinness World Records.

O feito supera o recorde anterior de 55 segundos, que havia sido registrado momentos antes pelo próprio robô durante as tentativas de medição.

O projeto foi desenvolvido pelos irmãos Matthew e Thomas Pidden, estudantes universitários, como parte de um trabalho acadêmico ligado à ciência da computação.

Robô foi desenvolvido em 15 semanas

O robô foi construído ao longo de 15 semanas, período em que Matthew Pidden estudava na Universidade de Bristol, no Reino Unido.

A máquina possui duas partes principais: um sistema físico e um software responsável pelos cálculos. Um par de webcams analisa as cores do cubo mágico, enquanto braços robóticos personalizados manipulam o objeto.

Ao mesmo tempo, um computador executa um algoritmo programado para calcular rapidamente os movimentos necessários para resolver o quebra-cabeça.

Durante os testes oficiais, as webcams permaneceram cobertas por obturadores de plástico até o início do cronômetro, garantindo que o robô não tivesse acesso antecipado às informações do cubo.

Tentativas até alcançar o recorde mundial

As tentativas de quebra de recorde ocorreram no ano passado na universidade, mas a confirmação oficial do Guinness foi divulgada apenas na última terça-feira, 10.

No total, o robô resolveu o cubo seis vezes durante os testes. As duas primeiras tentativas não superaram o recorde mundial anterior. Já na terceira tentativa, a máquina conseguiu resolver o quebra-cabeça em 55 segundos, estabelecendo uma nova marca.

Os irmãos continuaram testando o sistema e, na sexta tentativa, o robô alcançou o tempo final de 45,3 segundos, que acabou registrado como o recorde atual.

Por que o recorde é específico para o cubo 4x4?

Embora o tempo de 45,3 segundos possa parecer alto para padrões de robôs que resolvem cubos mágicos, o recorde se refere especificamente ao cubo de Rubik 4x4x4, que possui maior complexidade.

No caso do cubo tradicional 3x3x3, robôs já alcançaram tempos muito mais rápidos. Atualmente, o recorde mundial para um robô resolver esse modelo é de 0,103 segundos, registrado por uma equipe de estudantes de engenharia da Universidade Purdue, nos Estados Unidos.

Entre humanos, o recorde para resolver o cubo 3x3x3 é de 2,76 segundos, marca alcançada por uma criança de apenas 9 anos.

Segundo Matthew Pidden, a ideia de construir o robô surgiu da combinação entre duas paixões pessoais. “Eu sempre gostei de cubos de Rubik desde criança e também de ciência da computação. Juntar os dois parecia um projeto natural”, afirmou ao Guinness World Records.