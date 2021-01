Remédio que bloqueia multiplicação da covid-19 é eficaz em testes com animais

A plitidepsina, medicação usada no tratamento de câncer no sangue, se mostrou eficaz no bloqueio da multiplicação do novo coronavírus em testes realizados em camundongos.

O estudo, que diz respeitos aos resultados de fase pré-clínica, ou seja, quando um medicamento ainda não foi testado em humanos, mostra que a droga reduziu em cerca de 100 vezes a multiplicação do vírus e também evitou a inflamação nas vias aéreas.

O remédio, também conhecido como Aplidin, foi desenvolvido pela farmacêutica espanhola PharmaMar, e teria uma eficácia ainda maior que o antiviral remdesivir da americana Gilead, único medicamento aprovado contra a covid-19 até o momento.

O Aplidin ainda não foi aprovado para a comercialização no tratamento do câncer e foi rejeitado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA). Contra a covid-19, o nome do remédio mudou para Aplicov.

Os bons resultados em animais, no entanto, não significam que a medicação funcionará também em humanos.

Após a divulgação dos resultados, as ações da PharmaMar subiram 18% na bolsa.