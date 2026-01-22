'Reis' dos oceanos, tubarões sobreviveram a cinco extinções em massa

Imagine um predador tão antigo que já dominava os oceanos 50 milhões de anos antes das primeiras árvores surgirem sobre a Terra.

Os tubarões são uma das criaturas mais antigas do planeta. Esses predadores marinhos surgiram nos oceanos há cerca de 400 milhões de anos, enquanto as primeiras florestas terrestres começaram a se formar apenas 350 milhões de anos atrás. Eles também superam a idade estimada dos anéis de Saturno, que têm entre 10 e 100 milhões de anos.

Durante esse período, eles atravessaram cinco extinções em massa que varreram do planeta - desde dinossauros até 90% da vida marinha. Mas como isso aconteceu? Qual o segredo dessa sobrevivência extraordinária?

Segredo da sobrevivência

A resposta está em um design biológico quase perfeito. Especialistas atribuem essa resiliência extraordinária a características biológicas únicas, como um esqueleto composto inteiramente por cartilagem leve, dentes que se renovam durante toda a vida, sistemas sensoriais altamente desenvolvidos e capacidade apurada de detectar campos elétricos de presas.

Registros fósseis de dentes e escamas mostram que a estrutura básica desses peixes cartilaginosos permaneceu praticamente inalterada por centenas de milhões de anos.

Análises genéticas modernas revelam que a linhagem atual dos tubarões mantém traços moleculares idênticos aos de parentes que nadavam nos oceanos primitivos durante o período Devoniano, um período da Era Paleozoica, conhecido como a "Era dos Peixes".

Nova ameaça

Especialistas estimam que cerca de 100 milhões de tubarões são mortos anualmente pela pesca predatória, colocando diversas espécies em risco de extinção já que se reproduzem lentamente.

O principal motivo que leva à caça dos tubarões são suas barbatanas que, em alguns países asiáticos, são consideras iguarias. Em seguida vem a pesca pela carne e pela pele do animal. Eles também ficam frequentemente presos em equipamentos de pesca e são considerados "capturas acidentais".