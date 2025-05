Em cena rara, tubarões são vistos 'compartilhando' comida; veja vídeo

Das mais de 500 espécies de tubarões conhecidas, muitas delas são caçadoras, e não necrófagas — principalmente aquelas encontradas em mar aberto. Tubarões-brancos caçam suas presas por baixo, e até mesmo tubarões mais próximos da costa, como os tubarões-de-recife, são conhecidos por perseguir suas presas em fendas menores antes de comê-las.

No entanto, uma pequena parte da dieta da maioria dos tubarões ainda vem da desintegração de animais já mortos. Às vezes, esses predadores, geralmente solitários, chegam a se alimentar em grupos, segundo reportagem do Popular Science.

Em estudo publicado em 29 de maio na revista Frontiers in Fish Science, uma equipe da Universidade do Havaí mostrou uma cena incomum: tubarões se reunindo para se alimentar de uma carcaça em decomposição de um animal não identificado.

“Até onde sabemos, este é o primeiro estudo a documentar uma agregação alimentar de tubarões-tigre e tubarões-de-pontas-brancas-oceânicos se alimentando simultaneamente e pacificamente de uma carcaça”, disse a coautora do estudo, Molly Scott, em um comunicado. “Essas espécies raramente são vistas juntas na natureza devido aos habitats diferentes que ocupam.”

Espécie dominante

Provavelmente devido ao seu tamanho, os tubarões-tigre foram as espécies mais dominantes durante esse "almoço compartilhado". Todos os tubarões-tigre – exceto uma fêmea menor – e os dois maiores tubarões-de-pontas-brancas-oceânicos foram observados com mais frequência se alimentando diretamente da carcaça.

Uma das limitações deste estudo envolveu a carcaça. Ela não pôde ser localizada novamente no dia seguinte, então o estudo foi conduzido em um curto período de tempo. Apesar disso, a equipe acredita que, considerando o tamanho da carcaça e o número de tubarões presentes, esta pesquisa pode fornecer novos insights sobre as relações e interações sociais entre espécies de tubarões que normalmente não habitam as mesmas águas.

“Havia entre dois e três humanos na água o tempo todo, filmando mais de 12 tubarões se alimentando. Nenhum dos fotógrafos relatou qualquer interação assustadora, agressiva ou prejudicial com os tubarões”, disse Scott ao Popular Science. “Espero que isso traga uma nova perspectiva sobre os tubarões.”