Anéis de Saturno podem ‘desaparecer’ neste fim de semana; entenda

Os anéis de Saturno parecerão quase invisíveis neste fim de semana devido a um alinhamento entre a Terra e o planeta gigante.

O fenômeno, conhecido como cruzamento do plano dos anéis, cria uma ilusão de ótica que reduz drasticamente a aparência das estruturas quando observadas a partir do nosso planeta. Quem tiver céu limpo e um bom telescópio poderá acompanhar a mudança sutil no formato dos anéis.

O astrofotógrafo Damian Peach explica, de acordo com o jornal The New York Times, que Saturno é um dos objetos mais impressionantes do céu noturno, mesmo em telescópios pequenos. Desta vez, porém, os anéis estarão tão inclinados em relação à Terra que ficarão visíveis em menos de 1% no sábado, 22.

Embora não seja uma travessia completa, o evento é raro: o próximo alinhamento total só ocorrerá em 2038, segundo Peach.

Saturno ficará visível no horizonte sudeste após o pôr do sol entre esta sexta-feira, 21, e domingo, 23, período em que o planeta exibirá seus anéis no ponto de menor abertura aparente.

O estreitamento máximo ocorrerá às 19h (horário do leste dos EUA) de sábado, aproximadamente uma hora após o surgimento do planeta no céu. A partir daí, a inclinação relativa voltará a aumentar gradualmente, e os anéis alcançarão sua maior largura observável no fim de 2027.

Por que os anéis “somem” durante o alinhamento orbital

O fenômeno ocorre porque Saturno possui inclinação axial semelhante à da Terra. À medida que ambos orbitam o Sol, a perspectiva terrestre faz os anéis se alargarem ou se estreitarem. Quando ficam exatamente de perfil, praticamente desaparecem para quem observa da Terra.

Esse alinhamento acontece em grupos a cada 13 a 16 anos, mas nem sempre é visível. A passagem mais recente ocorreu em março, porém Saturno estava próximo demais ao Sol e não pôde ser observado.

As últimas travessias totalmente visíveis antes desta ocorreram em 1995 e 1996. O registro atual já mostra os anéis se estreitando, como captado recentemente por Damian Peach.

Confusão histórica: quando Galileu não entendeu Saturno

O efeito visual de desaparecimento confundiu até mesmo os primeiros observadores do planeta. Em 1610, Galileu Galilei descreveu três “corpos” ao observar Saturno, pois seu telescópio não conseguia separar claramente os anéis. Anos depois, quando os anéis ficaram de perfil, Galileu acreditou que eles haviam sumido.

A explicação correta só foi apresentada por Christiaan Huygens, em 1659, ao propor que Saturno era circundado por um sistema de anéis planos.

Astrônomos continuarão analisando o fenômeno com instrumentos modernos. Philip Nicholson, da Universidade Cornell, e sua equipe usarão o Telescópio Espacial James Webb para observar a travessia.

A baixa luminosidade dos anéis durante o evento facilita o estudo de estruturas externas e tênues, possivelmente formadas por partículas de gelo expelidas pela lua Encélado. O objetivo é detectar elementos como carbono e investigar a possível habitabilidade do oceano subterrâneo da lua.