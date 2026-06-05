Pesadelos crônicos esgotam o cérebro e impedem a regulação das emoções durante a noite

A sensação é clássica. As pernas pesam, o corpo não responde e uma ameaça invisível domina o cenário até um despertar assustado, com o coração acelerado e a respiração ofegante. Um pesadelo. Embora o relógio marque que você dormiu as recomendadas sete ou oito horas, o sentimento ao levantar é de exaustão.

Esse fenômeno joga luz sobre uma máxima da medicina do sono: dormir e descansar são processos biológicos completamente diferentes.

Os pesadelos são definidos pela ciência como produções oníricas (sonhos) vívidas, intensas e de teor negativo que atacam a integridade física, a sobrevivência ou a autoestima, e forçam a pessoa a acordar.

Eles diferem dos terrores noturnos, uma parasonia que ocorre nas fases profundas do sono não REM, em que o indivíduo pode gritar ou se debater, mas raramente acorda de verdade ou se lembra do ocorrido na manhã seguinte.

No primeiro caso, são prejudiciais à saúde.

O paradoxo da arquitetura do sono

Uma das principais frentes de investigação da neurociência é entender se os pesadelos destroem a estrutura física do sono ou se o cansaço é "apenas" uma percepção psicológica.

Um estudo internacional publicado na revista Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation monitorou o sono de voluntários por meio de polissonografia domiciliar e revelou dados surpreendentes:

Subjetivo: voluntários com pesadelos frequentes relataram pior qualidade de sono, insônia severa e fadiga extrema ao acordar.

voluntários com pesadelos frequentes relataram pior qualidade de sono, insônia severa e fadiga extrema ao acordar. Objetivo: os sensores biológicos mostraram que a arquitetura global do sono, a duração dos ciclos e a densidade dos movimentos oculares continuavam tecnicamente normais, mesmo nas noites com pesadelos.

O cérebro, do ponto de vista mecânico, cumpre o roteiro do sono, mas a experiência estressante anula os benefícios restauradores do repouso.

Por outro lado, pesquisas complementares indicam que, em casos crônicos, pode haver, sim, uma perda real na eficiência do sono, provocando microdespertares e reduzindo o sono de ondas lentas, que é a fase mais reparadora para os músculos e tecidos do corpo.

Sono REM: o laboratório das emoções

Para compreender por que o corpo acorda cansado após um sonho ruim, é preciso olhar para a fase REM (Movimento Rápido dos Olhos), o estágio mais profundo e de maior atividade cerebral da noite.

O sono REM funciona como uma espécie de terapia noturna, onde o cérebro processa os traumas, consolida memórias e faz a regulação do humor.

Quando um pesadelo se instala e interrompe o ciclo REM, essa "faxina emocional" fica inacabada. A fragmentação do sono impede que o cérebro digira adequadamente as angústias do dia a dia, o que gera um efeito acumulativo: o indivíduo acorda fisicamente cansado e mentalmente menos resiliente para lidar com as pressões cotidianas.

De acordo com estudos liderados por Michael Schredl, pesquisador do Instituto Central de Saúde Mental da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, a recorrência de noites perturbadoras funciona como um termômetro biológico.

A frequência dos pesadelos está diretamente associada ao nível de estresse atual do indivíduo, e não a traços imutáveis de sua personalidade. Eles são o reflexo de uma carga emocional que o cérebro não está conseguindo processar enquanto estamos acordados, transformando a noite em um processo ativo e exaustivo.