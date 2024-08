Currículo Lattes: tudo o que você precisa saber para criar o seu

O Currículo Lattes serve como uma espécie de vitrine acadêmica para quem deseja concorrer a uma vaga de trabalho em instituição de ensino ou pleitear bolsas de estudo para as áreas de ensino e pesquisa.

Devido à quantidade de informações importantes que contém, o Currículo Lattes tornou-se uma parte essencial e obrigatória na avaliação da competência e mérito das solicitações de financiamento na área de ciência e tecnologia.

Quer saber mais sobre este tema? Continue a leitura deste artigo e tire todas as suas dúvidas.

Um pouco da história do Currículo Lattes

Antigamente, os dados de pesquisadores e estudantes científicos eram armazenados em formulários de papel. Imagine a lentidão nos processos de concessão de bolsas de estudos para alunos e pesquisadores de todo Brasil?

Por isso, a partir da década de 1980, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) propôs a criação de uma plataforma que reunisse todas as informações contidas nesses formulários.

Era esperado que o currículo e a plataforma se tornassem o registro de todo o ciclo de vida acadêmico de estudantes e pesquisadores do Brasil e, com tudo catalogado em apenas um lugar, tornasse o julgamento dos projetos e relatórios mais ágeis.

Além disso, o CNPq também tinha o objetivo de promover, como uma agência de fomento à pesquisa, o intercâmbio de informações sobre os pesquisadores brasileiros entre universidades e instituições de pesquisa.

Hoje, a Plataforma Lattes incorpora informações de mais de 1.100.000 de currículos, constituindo a maior base de informações profissionais existente. O CNPq disponibiliza publicamente os currículos individuais, além de permitir que universidades e empresas recebam diária ou mensalmente as coleções dos currículos de todas as pessoas vinculadas àquela instituição, ou que atuem em áreas de seu interesse.

Em 2022, a plataforma ganhou uma versão no idioma espanhol e seu sucesso atravessou fronteiras: o Currículo Lattes foi implementado na Colômbia, Equador, Chile, Peru, e Argentina, Portugal e Moçambique.

Importância do Currículo Lattes

O Currículo Lattes desempenha um papel muito importante no contexto da pesquisa acadêmica e científica. Sua relevância é devida a várias razões:

Consolidação de informações: ele atua como um repositório centralizado de informações sobre a formação acadêmica, experiência profissional, produção científica, projetos de pesquisa, orientações acadêmicas e outras atividades acadêmicas. Isso facilita a consolidação de dados relevantes sobre um pesquisador ou acadêmico em um único local de fácil acesso.

Avaliação de mérito e competência: dada sua riqueza de informações, o Currículo Lattes é frequentemente utilizado como base para avaliar a competência e mérito de pesquisadores e acadêmicos. Por meio deste documento, é possível analisar a trajetória acadêmica e a produção científica de um indivíduo, o que influencia diretamente a decisão sobre o financiamento de projetos de pesquisa.

Visibilidade internacional: os pesquisadores que mantêm seus currículos atualizados no sistema desfrutam de maior visibilidade fora do país, o que se torna cada vez mais relevante em um mundo globalizado.

Obrigatoriedade para financiamentos: em muitos países, o preenchimento e manutenção do Currículo Lattes tornou-se obrigatório para solicitar financiamentos em projetos de pesquisa e participar de processos seletivos acadêmicos.

Como e quando usar o Currículo Lattes

O Currículo Lattes é uma ferramenta versátil que deve ser utilizada ao longo de toda a carreira acadêmica e de pesquisa. Sua relevância está presente em diversas situações, desde candidaturas a financiamentos até solicitações de promoções e participação em colaborações acadêmicas.

Além disso, você também pode precisar apresentá-lo nas seguintes ocasiões:

manutenção de perfil profissional;

progressão na carreira acadêmica;

colaborações e parcerias em pesquisa;

solicitação de financiamento de pesquisa;

participação em comitês ou eventos acadêmicos e científicos;

candidatura a programas de mestrado, doutorado ou pós-doutorado.

Quem pode criar um Currículo Lattes?

Embora seja uma modalidade de currículo destinada a estudantes e pesquisadores brasileiros, qualquer pessoa pode criar seu Currículo Lattes.

A base de Currículos Lattes é utilizada virtualmente por todas as agências de fomento à pesquisa no Brasil e por muitas das principais empresas. Assim, para um profissional de nível superior, manter o seu currículo correto e atualizado é como disponibilizar a apresentação de seu cartão de visita, divulgando sua formação e competência.

Para quem está terminando seu curso superior e vai sair em busca de emprego, ter o Lattes disponível é muito importante. Para quem está no ambiente acadêmico, ele é obrigatório, já que a análise e concessão de bolsas são fundamentadas nele.

Portanto, manter seu Currículo Lattes com as informações completas e corretas é um diferencial para todo profissional de nível superior no Brasil, seja para quem pretende ingressar no mercado de trabalho empresarial, para quem pretende seguir a carreira acadêmica, ou para quem já está na estrada.

Clique aqui para acessar o site do CNPq e criar o seu Currículo Lattes.

