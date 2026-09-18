Quando será o próximo voo orbital da Starship? Space X define data da missão

A SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, informou na terça-feira, 15, que planeja realizar nos próximos dias um novo lançamento da Starship, megafoguete desenvolvido para futuras missões à Lua e a Marte. O voo representa uma nova etapa no programa de testes do veículo, com a primeira tentativa de colocá-lo em uma trajetória orbital.

A previsão é que o lançamento aconteça a partir do Texas, na próxima terça-feira, com janela de decolagem marcada para as 8h15, no horário de Brasília, caso as condições permitam a operação.

O teste será o 14º voo experimental da Starship e deve incluir o envio de 26 satélites Starlink de nova geração para ampliar a rede de internet via satélite da companhia.

A missão também marca a transição dos testes anteriores, que seguiram trajetórias *suborbitais*, para uma operação com perfil orbital. Essa mudança aumenta a complexidade da avaliação do foguete, que precisa demonstrar novos sistemas durante o voo.

SpaceX envolve o lançamento frequente de protótipos para identificar falhas e realizar ajustes a partir dos resultados obtidos em situações reais de operação. A estratégia daenvolve o lançamento frequente de protótipos para identificar falhas e realizar ajustes a partir dos resultados obtidos em situações reais de operação.

Ao longo do desenvolvimento da Starship, alguns voos experimentais terminaram em explosões após a tentativa de cumprir etapas específicas da missão. A empresa utiliza esses testes para avaliar componentes do veículo, incluindo os sistemas de propulsão e controle.

O último lançamento do foguete, realizado em julho, ocorreu um mês após a oferta pública inicial da companhia nos Estados Unidos e apresentou resultados considerados positivos pela empresa.

Próximos desafios para o megafoguete da SpaceX

Apesar dos avanços, a reutilização completa da Starship ainda depende de novas demonstrações técnicas antes de possíveis missões comerciais ou operações destinadas à Lua e a Marte.

Entre os principais objetivos da SpaceX estão concluir um voo orbital, desenvolver o reabastecimento do veículo no espaço e testar a recuperação da nave após a missão.

Essas etapas fazem parte do plano da companhia para transformar a Starship em um sistema de transporte espacial reutilizável, capaz de realizar lançamentos frequentes e transportar cargas e tripulações em missões futuras.