Lua de Sangue: eclipse lunar apareceu no Brasil? Veja onde

Lua de Sangue: raro eclipse total deixou no dia 3 de março a Lua vermelha (Diana Robinson Photography/Getty Images)
Redatora
Publicado em 5 de março de 2026 às 16h59.
O eclipse lunar total conhecido como Lua de Sangue ocorreu na última terça-feira, 3, mas o fenômeno não pôde ser observado completamente na maior parte do Brasil. A fase em que a Lua fica com coloração avermelhada aconteceu quando o satélite natural já havia se posto no território brasileiro.
O diretor do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Thiago Signorini Gonçalves, afirmou à Agência Brasil que apenas moradores da Região Norte tiveram chance de observar parte do eclipse antes do nascer do Sol.
Nas demais regiões do país, o fenômeno praticamente não pôde ser visto, pois a Lua já havia desaparecido no horizonte quando ocorreu a fase total do eclipse.
De acordo com especialistas, algumas áreas do extremo Norte do Brasil tinham as melhores condições para observar ao menos parte do eclipse nas primeiras horas da manhã. São elas:
Moradores dessas regiões poderiam perceber o início do fenômeno pouco antes do nascer do Sol, caso o céu estivesse limpo, quando a Lua ainda estava visível próxima ao horizonte.
Mesmo assim, a coloração vermelha característica da chamada Lua de Sangue não chegou a ser observada no Brasil, pois a fase de totalidade ocorreu quando a Lua já não estava visível no país.
O fenômeno ocorre durante um eclipse lunar total, quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua e projeta sua sombra sobre o satélite natural.
Quando a Lua entra completamente na parte mais escura da sombra da Terra, chamada umbra, ela pode ter um tom avermelhado. Isso acontece porque a luz solar atravessa a atmosfera terrestre antes de alcançar o astro lunar, passando por um processo de dispersão que favorece os tons vermelhos.
Esse alinhamento entre Sol, Terra e Lua só pode ocorrer durante a lua cheia.
O eclipse lunar total ocorre em diferentes etapas:
O último eclipse lunar total visível no Brasil ocorreu em 14 de março de 2025. Segundo astrônomos, o próximo evento semelhante que poderá ser observado no país está previsto para 26 de junho de 2029.
Antes disso, um eclipse parcial da Lua deverá ocorrer na noite de 27 para 28 de agosto de 2026, com possibilidade de observação em todo o território brasileiro.