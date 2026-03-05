Lua de Sangue: eclipse lunar apareceu no Brasil? Veja onde

O eclipse lunar total conhecido como Lua de Sangue ocorreu na última terça-feira, 3, mas o fenômeno não pôde ser observado completamente na maior parte do Brasil. A fase em que a Lua fica com coloração avermelhada aconteceu quando o satélite natural já havia se posto no território brasileiro.

O diretor do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Thiago Signorini Gonçalves, afirmou à Agência Brasil que apenas moradores da Região Norte tiveram chance de observar parte do eclipse antes do nascer do Sol.

Nas demais regiões do país, o fenômeno praticamente não pôde ser visto, pois a Lua já havia desaparecido no horizonte quando ocorreu a fase total do eclipse.

Região Norte teve melhores condições de observação

De acordo com especialistas, algumas áreas do extremo Norte do Brasil tinham as melhores condições para observar ao menos parte do eclipse nas primeiras horas da manhã. São elas:

Manaus (AM)

Boa Vista (RR)

Macapá (AP)

Belém (PA)

Rio Branco (AC)

Porto Velho (RO)

Moradores dessas regiões poderiam perceber o início do fenômeno pouco antes do nascer do Sol, caso o céu estivesse limpo, quando a Lua ainda estava visível próxima ao horizonte.

Mesmo assim, a coloração vermelha característica da chamada Lua de Sangue não chegou a ser observada no Brasil, pois a fase de totalidade ocorreu quando a Lua já não estava visível no país.

Por que a Lua fica vermelha?

O fenômeno ocorre durante um eclipse lunar total, quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua e projeta sua sombra sobre o satélite natural.

Quando a Lua entra completamente na parte mais escura da sombra da Terra, chamada umbra, ela pode ter um tom avermelhado. Isso acontece porque a luz solar atravessa a atmosfera terrestre antes de alcançar o astro lunar, passando por um processo de dispersão que favorece os tons vermelhos.

Esse alinhamento entre Sol, Terra e Lua só pode ocorrer durante a lua cheia.

Fases do eclipse lunar

O eclipse lunar total ocorre em diferentes etapas:

Eclipse penumbral – quando a Lua entra na penumbra da Terra e ocorre um escurecimento leve;

– quando a Lua entra na penumbra da Terra e ocorre um escurecimento leve; Eclipse parcial – quando a sombra da Terra começa a cobrir parte da Lua;

– quando a sombra da Terra começa a cobrir parte da Lua; Totalidade – fase em que a Lua fica completamente na sombra e pode ganhar a coloração vermelha;

– fase em que a Lua fica completamente na sombra e pode ganhar a coloração vermelha; Máximo do eclipse – momento em que a Lua aparece mais escura antes de começar a sair da sombra.

Quando será o próximo eclipse visível no Brasil?

O último eclipse lunar total visível no Brasil ocorreu em 14 de março de 2025. Segundo astrônomos, o próximo evento semelhante que poderá ser observado no país está previsto para 26 de junho de 2029.

Antes disso, um eclipse parcial da Lua deverá ocorrer na noite de 27 para 28 de agosto de 2026, com possibilidade de observação em todo o território brasileiro.