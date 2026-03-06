O que aconteceria na economia se uma bomba nuclear fosse usada?

Uma guerra nuclear, com o uso de armas atômicas, é o pior cenário possível, dado o poder de destruição destas armas e sua capacidade de contaminar o ambiente. Não há previsão no momento de uso dessas armas, mas especialistas fazem, há décadas, estudos sobre quais poderiam ser os efeitos de um conflito atômico.

Exacerbadas por um mundo globalizado e mais interdependente do que em qualquer ponto da história, essas consequências seriam, hoje em dia, muito maiores do que previamente calculadas, por exemplo, durante as últimas etapas da Segunda Guerra Mundial ou durante a Guerra Fria.

Como resultado, um choque dessas proporções em um único país espalharia falhas sistêmicas em cascata por toda a economia global. Independente de lados, alianças e ideologias, todos sofreriam.

Impasses de magnitude muito menor, como um único navio encalhando no estreito de Suez, já abalam cadeias de suprimentos globais. Grandes eventos sem relação a conflitos, como a pandemia do COVID-19 e o acidente nuclear de Fukushima tiveram impactos parecidos, custando bilhões de dólares para a economia global.

Por sua vez, "O impacto de uma guerra nuclear na economia inclui os efeitos físicos diretos sobre ativos e indústrias essenciais para a produção de bens e serviços; e a interrupção ou colapso de sistemas de governança, políticas e instituições que viabilizam e orientam o processo de recuperação", diz um estudo de outubro de 2025,conduzido pela Nuclear Threat Initiative (NTI), organização de segurança global focada em risco nuclear que almeja explorar essa dinâmica e estipular os impactos de uma eventual detonação.

"Setores e indústrias econômicas como produção de energia, transporte, siderurgia e refino de petróleo são vitais para o funcionamento e a recuperação da economia. Energia e transporte são particularmente importantes, dado seu papel crucial no fomento da atividade econômica, na logística e no apoio à produção de alimentos. Infraestruturas geograficamente concentradas, como o refino de petróleo, são especialmente vulneráveis, pois mesmo um ataque de pequena escala poderia eliminar completamente a capacidade produtiva."

Impactos de uma detonação atômica para a economia global

Um mundo interconectado sofreria até mesmo com a menor escalação nuclear (Mike Kemp/Getty Images) (Mike Kemp/Getty Images)

Entre as décadas de 1950 e 1980, durante o ápice da Guerra Fria, mais de 30 estudos sobre os potenciais impactos na economia global após a detonação de uma bomba atômica foram publicados, devido ao medo real de uma esacalada entre os EUA e a União Soviética.

Foi nessa época que a vasta maioria das pesquisas acadêmicas nesse tópico foi conduzida. Atualmente, avanços nesse campo vêm diminuindo, com poucos estudos recentes que cobrem as últimas décadas – um período que viu a globalização do mundo e avanços em interconectividade e interdependência a níveis sem precedentes. A falta de estudos voltados para o nosso novo mundo interconectado deixa a exploração desse tópico aberta a muita especulação, mas, consolidando a base acadêmica que temos, é possível projetar cenários.

Na literatura disponível, a pergunta central é simples: A recuperação econômica pode ser rápida o bastante para evitar que o resto da população esgote suprimentos essenciais como água, comida e energia?

O processo de recuperação após um eventual ataque seria uma “corrida” entre o esgotamento de recursos disponíveis e a recuperação da capacidade de produção, uma dinâmica que se aplica tanto a um escopo local quanto a um global.

Mesmo assim, é difícil quantificar os impactos econômicos específicos, pois muitos aspectos desse cenário são variáveis: onde a bomba seria detonada, por quem, quando, por que e qual tipo de bomba impacta drasticamente nos resultados.

Um estudo de 1982 pelo Instituto CATO, um think tank americano referenciado no estudo da NTI, estipulou: “Se toda a gama de efeitos econômicos, sociais e políticos [...] fosse examinada de forma realista, nossos objetivos estratégicos e requisitos de armamento mudariam, em alguns casos significativamente.”

Além do dano físico, os efeitos do uso de armas nucleares podem desestabilizar sociedades, minando arranjos sociais, políticos e legais que permitem e facilitam a recuperação de uma economia abalada, dizem os estudos – um processo de recuperação em larga escala depende não só do bom funcionamento de instalações físicas, mas também da força e eficiência de instituições do Estado.

De uma perspectiva global, incerteza, falta de confiança e demais fatores psicológicos também podem minar esforços de recuperação. E possíveis retaliações adicionam ainda mais ao impasse.

A conclusão de muitos desses estudos, inclusive um particularmente revolucionário do MIT do ano de 1987, é que ataques nucleares, mesmo que pequenos e com armas atômicas mais leves, poderiam atrasar a economia de um país em décadas.

Impacto nos mercados financeiros

Mercados financeiros podem sofrer mesmo com a ameaça de um ataque nuclear (da-kuk/iStockphoto) (da-kuk/iStockphoto)

Além do impacto que a destruição de infraestrutura básica e de arranjos sociais após a detonação de bombas nucleares teria na economia global, um tema mais recente e igualmente relevante para os dias de hoje é o do impacto em mercados financeiros, que regulam bolsas e ações. O investidor bilionário Warren Buffett chegou a dizer, em 2016:

“Não há como as empresas americanas ou seus investidores se livrarem desse risco [de um ataque cibernético, biológico, nuclear ou químico]. Se ocorrer um evento nos EUA que leve à devastação em massa, o valor de todos os investimentos em ações será quase certamente dizimado.”

Nesse aspecto, o estudo do NTI realça a interdependência do físico com o virtual: “No mundo digital de hoje, sistemas de backup e computação em nuvem proporcionam maior resiliência. No entanto, todos os sistemas digitais dependem, em última análise, do funcionamento de ativos físicos como eletricidade, telecomunicações e infraestrutura de redes elétricas. Se estes forem destruídos em um ataque nuclear, os dados financeiros podem ser corrompidos ou perdidos, os sistemas de pagamento e as transações digitais podem ser congelados e a confiança no próprio dinheiro pode ser corroída, limitando, efetivamente, quaisquer ganhos em resiliência.”

A diferença é que, para a queda desses mercados intangíveis, uma única explosão em qualquer lugar do mundo já bastaria para desencadear choques em cascata, até mesmo em países considerados “portos seguros” financeiros.

A mera ameaça da possibilidade do uso de armas nucleares já pode desestabilizar totalmente bolsas, dependendo do estado da geopolítica. “Por exemplo, empresas com sede em locais considerados como prováveis ​​alvos nucleares viram seus preços de ações caírem em comparação com outras empresas durante crises; isso indica que a exposição geográfica [a ataques nucleares e suas consequências] influenciou o comportamento do mercado”, aponta o estudo do NFI.