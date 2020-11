Pfizer pode produzir 1,3 bilhão de doses de vacina da covid-19 em 2021

Nesta segunda-feira, 9, a farmacêutica americana Pfizer afirmou que sua vacina contra o novo coronavírus desenvolvida em parceria com a alemã BioNTech se apresentou segura e eficaz em 90% dos 43.538 voluntários testados.

A imunização da companhia (umas das dez em última fase de testes segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde) pode ter até 1,3 bilhão de doses produzidas no ano que vem — e 100 milhões até o final deste ano. Uma esperança em meio a tempos difíceis.

Quer entender a evolução da pandemia e o cenário de reabertura no país? Acesse a EXAME Research.

A vacina tem como base o RNA mensageiro, que tem como objetivo produzir as proteínas antivirais no corpo do indivíduo. Com a injeção, que requer duas doses por pessoa, o conteúdo é capaz de informar as células do corpo humano sobre como produzir as proteínas capazes de lutar contra a covid-19.

Outras vacinas, como a britânica de Oxford em parceria com a AstraZeneca, também estão na lista de doses na casa dos milhões. O acordo da imunização fechado com o governo brasileiro prevê a entrega de 15 milhões de doses da imunização por mês até julho de 2021, quando deve-se chegar ao total de 100 milhões de unidades encomendadas pelo Ministério da Saúde. Em junho, a AstraZeneca afirmou que terá 230 milhões de doses fabricadas já em 2020.

Também nesta segunda, o Instituto Butantan anunciou que começou as obras necessárias para a fabricação de cerca de 1 milhão de doses diárias da CoronaVac, vacina que está sendo desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. A obra deverá ser concluída somente no final do ano que vem. Outras 6 milhões de doses virão prontas da China. 100 milhões de doses devem ser fabricadas anualmente pelo laboratório.

Outra farmacêutica americana, a Moderna, projeta uma produção de 500 milhões de doses por ano a partir da aprovação da vacina.

Como estamos?

Das 47 em fases de testes, apenas 10 estão na fase 3, a última antes de uma possível aprovação. São elas a chinesa da Sinovac Biotech, a também chinesa da Sinopharm, a britânica de Oxford em parceria com a AstraZeneca, a americana da Moderna, da Pfizer e BioNTech, a russa do Instituto Gamaleya, a chinesa CanSino, a americana Janssen Pharmaceutical Companies e a também americana Novavax.