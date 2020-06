OMS suspende em definitivo os testes com hidroxicloroquina

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu suspender em definitivo os testes com a hidroxicloroquina no ensaio clínico global Solidariedade. A entidade anunciou a decisão nesta quarta-feira, 17, com base nos dados coletados em pacientes voluntários ao redor do mundo que tomaram o remédio.

Nos últimos dias, a agência americana Federal Drug Administration (FDA), revogou a autorização do uso da cloroquina contra a covid-19, sob alegação de ser provavelmente ineficaz contra a doença. A hidroxicloroquina também teve sua autorização de uso revogada pela agência regulatória.

A cloroquina tem sido promovida como solução para tratar pessoas infectadas pelo novo coronavírus pelo presidente Donald Trump e também pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

