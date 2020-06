Estados Unidos revogam autorização de cloroquina contra covid-19

A agência americana Federal Drug Administration (FDA), análoga à Anvisa brasileira, revogou a autorização do uso da cloroquina contra a covid-19, sob alegação de ser provavelmente ineficaz contra a doença. A hidroxicloroquina também teve sua autorização de uso revogada pela agência regulatória.

A cloroquina tem sido promovida como solução para tratar pessoas infectadas pelo novo coronavírus pelo presidente Donald Trump e também pelo presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

A autorização foi concedida pela agência em março para a realização de testes.

Cerca de 200 medicamentos são investigados para combater o novo coronavírus, mas nenhum se provou 100% eficaz e seguro, ao menos até o momento.

A cloroquina teve muitos reveses. Apesar de alguns estudos pequenos mostrarem que ela pode ser eficaz contra a covid-19, outros estudos, maiores, mostraram que ela poderia estar ligada a mais mortes do que com o tratamento convencional dado a pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, como o uso de respiradores artificiais. Porém, recentemente, um grande estudo publicado pelo The Lancet com 96 mil pacientes teve que ser retirado do ar por inconsistências nos dados usados pelos pesquisadores.

Em sua análise, a FDA concluiu que não é mais sensato crer que as formulações orais de cloroquina e hidroxicloroquina possam ser usadas para tratar a covid-19. A agência também não vê um equilíbrio positivo para os benefícios das drogas em relação aos riscos de saúde que elas podem oferecer aos pacientes.