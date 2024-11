O que é a Área 51 e o que existe lá?

Localizada no deserto de Nevada, a 135 km de Las Vegas, capital do estado, a Área 51 é um dos lugares dos Estados Unidos que mais causa curiosidade no público. Entre as teorias criadas, estão a de que o local abriga alienígenas e também que serve de base para criação de uma "sociedade secreta".

Na realidade, apesar do governo estadunidense comentar pouco sobre o espaço, as informações divulgadas até o momento provam que a Área 51 é, na verdade, uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, criada durante a Guerra Fria, para teste e desenvolvimento de aeronaves, incluindo os aviões de reconhecimento U-2 e SR-71 Blackbird.

Inaugurado em 1955, o local só teve sua existência confirmada pela CIA, agência americana de inteligência, em 2013, e Barack Obama foi o primeiro presidente do país a mencioná-lo publicamente. Ele o fez no Annual Kennedy Center Honors, evento em que são entregues honrarias a artistas.

Existe extraterrestre na Área 51?

Todo esse sigilo mantido por anos contribuiu para aumentar as teorias de que o local servia como espaço para receber alienígenas. Uma das principais diz que o espaço abrigava uma espaçonave alienígena que supostamente caiu em Roswell, no Novo México, em 1947.

Contrariando tal ideia, um relatório da Força Aérea de 1994 mostrou que se tratava de partes de balões, sensores e refletores de radar dos destroços de um projeto secreto do governo destinado a “determinar o estado da pesquisa soviética de armas nucleares”

Outra teoria surgiu quando em 1989, um homem chamado Robert Lazar disse ter trabalhado na Área 51 com tecnologia extraterrestre. Ele alegou ter visto fotos médicas de ETs e garantiu que o governo usava o espaço para examinar OVNIs (objetos voadores não identificados).

Todas essas informações nunca foram confirmadas por nenhum órgão dos Estados Unidos, mas podem ter servido como distração para o que realmente acontece no lugar.

Imagem aérea da Área 51, em Nevada, nos EUA (Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2024/Getty Images)

Quem pode entrar na Área 51?

O governo estadunidense não divulga muitas informações sobre o local, cujo acesso só é permitido para funcionários. Aqueles que tentam invadi-lo são advertidos com sinais de alerta e retirados pela polícia local.

Em 2019, após um post no Facebook que chama pessoas para invadir a Área 51 viralizar, 200 pessoas compareceram ao local. Duas foram presas — uma por atentado ao pudor e outra por comportamento inadequado relacionado ao álcool. O restante foi dispersado pelas autoridades locais.

Onde fica a Área 51 no Google Earth?

Para os curiosos de plantão que desejam ver como é o local, basta digitar as coordenadas 37.24804, -115.800155 no Google Maps. O site mostrará imagens do que se assemelha a uma base militar no deserto: estradas, construções, pistas de pouso, etc.

Além disso, quem quiser ver filmes e séries sobre a Área 51 pode dar o play em Arquivo X (1993 - 2002), Stargate SG1 (1997 - 2007), Área 51 (2015), e outros.