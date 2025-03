Preta Gil volta à UTI com quadro de infecção urinária; veja estado de saúde

A cantora Preta Gil foi internada no último sábado (8 de março) em um hospital particular de Salvador devido a uma infecção urinária. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (10) pela diretoria médica da unidade de saúde, que confirmou que a artista segue em estado estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento e cuidados médicos.

Para tranquilizar os fãs, Preta fez uma postagem nas redes sociais na noite de segunda-feira. “Amores, fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês! 🙏🏾❤️”, escreveu a cantora.

Antes da internação, Preta Gil aproveitou alguns dias na capital baiana. Três dias antes, compartilhou nas redes sociais imagens de um passeio na praia, onde celebrou a liberação médica para dar um mergulho no mar. Durante o Carnaval, a cantora esteve presente no Camarote Expresso 2222, na Barra, onde recebeu carinho do público e amigos próximos.

Em recente entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, Preta revelou seu desejo de aproveitar a Bahia após passar por uma cirurgia em São Paulo. “Estar aqui e sentir essa energia é algo que eu precisava muito”, disse a cantora na ocasião.

Preta Gil e o tratamento contra o câncer

Preta recebeu o diagnóstico de câncer em 10 de janeiro deste ano, seis dias depois de uma internação repentina. Em entrevista ao Fantástico, realizada em março de 2023, a cantora relatou que teve os primeiros sintomas durante uma turnê internacional para celebrar os 80 anos do pai, Gilberto Gil.

De lá para cá, Preta esteve em tratamento intensivo para a cura da doença. Antes da cirurgia, ela passou por algumas sessões de quimioterapia e radioterapia, quando desenvolveu um quadro grave de sepse (uma disfunção de órgãos em resposta desregulada a infecções), mas conseguiu se recuperar rápido.

No fim do ano passado, apesar da total remoção do tumor, a cantora destacou pelas redes sociais que o processo de cura ainda seria longo e deveria ser acompanhado com cuidado. "A cura, o processo, ainda envolve reabilitação que eu tenho de fazer para o funcionamento do meu esfíncter, por exemplo. Vou continuar me cuidando, cuidando de hábitos saudáveis para que essa doença não volte. Estou muito feliz”, disse ela.

Vivendo no limite

Durante os últimos meses, Preta sofreu uma série de complicações em decorrência da doença. Para além da saúde física, durante o tratamento, a cantora também descobriu que foi traída pelo agora ex-marido, Rodrigo Godoy, de 34 anos.

O casal se separou em abril, depois de ficarem juntos por oito anos.

O que é adenocarcinoma?

O adenocarcinoma é um tipo de câncer que pode atingir deferentes partes do trato digestivo, incluindo o segmento final do intestino. Considerado um dos tumores mais em mulheres, ele só perdem para o câncer de mama em número de diagnósticos.

Em homens, está passando do terceiro lugar (até então perdia para próstata e pulmão) para o segundo lugar.

Os sintomas comuns são sangramento nas fezes, dor ao evacuar e até alteração da aparência e consistência das fezes. Quando o tumor está mais longe do reto, mais do lado direito do intestino, muitas vezes os sintomas são mais inespecíficos. O paciente pode sentir fraqueza, anemia, perda de peso, dor abdominal.

O diagnóstico é feito por meio da colonoscopia, que avalia todo o intestino grosso. O tratamento curativo é a cirurgia para retirada do tumor. Dependendo do resultado e tamanho do tumor, o paciente pode precisar complementar com quimioterapia por três a seis meses.

No entanto, se for um tumor metastático, a chance de cura é pequena.

A carioca foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023 e passou a fazer tratamento com quimioterapia e radioterapia. Posteriormente, a doença atingiu outras áreas do corpo: dois linfonodos, o peritônio e o ureter.