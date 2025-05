A Lua das Flores 2025: Microlua será visível neste domingo, 18

A última microlua de 2025, conhecida como a Lua das Flores, será visível no céu neste domingo, 11 de maio, e atingirá sua fase cheia na segunda-feira, 12.

Essa Lua recebe esse nome tradicionalmente por ocorrer em maio, mês em que muitas flores desabrocham durante a primavera no hemisfério norte.

O que é a microlua?

O fenômeno da microlua acontece quando a Lua cheia ocorre próxima ao apogeu, que é o ponto mais distante da órbita lunar em relação à Terra. Em 2025, durante a Lua das Flores, a Lua estará a cerca de 405.278 km da Terra, o que é um pouco mais distante do que a média de 384.400 km.

Por isso, ela aparece cerca de 5% menor e 10% menos brilhante do que uma Lua cheia comum, ao contrário da superlua, que ocorre no perigeu, o ponto mais próximo da Terra.

Características da Lua das Flores

Embora a diferença no tamanho aparente seja sutil, a microlua é um evento especial para os observadores do céu, pois permite apreciar a Lua cheia em sua fase completa, mas com um brilho e tamanho um pouco menores.

A Lua das Flores de 2025 estará 100% cheia por volta das 13h56 (horário de Brasília) do dia 12 de maio, mas será melhor visualizada ao anoitecer, quando o céu estiver escuro e limpo.

Como observar a Lua das Flores?

Para observar, basta olhar para o céu na direção leste ao anoitecer. Não é necessário equipamento especial, mas binóculos ou telescópios podem ajudar a ver detalhes da superfície lunar.

Aplicativos de astronomia também são úteis para localizar a Lua e identificar estrelas próximas, como Zubenelgenubi e Antares, que estarão próximas à Lua nesta data.