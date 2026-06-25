O ingrediente invisível da tequila: o trabalho noturno dos morcegos polinizadores

Quando se fala em polinizadores, a maioria das pessoas pensa imediatamente em abelhas e borboletas. Mas existe um grupo de animais que trabalha silenciosamente durante a noite e exerce uma função igualmente importante para a natureza e até para a economia: os morcegos nectarívoros. Eles são responsáveis pela polinização de diversas espécies de plantas, incluindo os agaves utilizados na produção de tequila e mezcal.

A importância desses animais voltou a ganhar destaque durante a Semana Nacional dos Polinizadores, nos Estados Unidos, após uma fotografia divulgada pelo Departamento do Interior norte-americano mostrar um morcego-de-focinho-longo coberto de pólen depois de visitar uma flor de agave. A imagem chamou atenção por ilustrar um processo ecológico fundamental que muitas vezes passa despercebido.

Como os morcegos ajudam a produzir tequila

O protagonista dessa história é o morcego-de-focinho-longo-menor (Leptonycteris yerbabuenae), conhecido informalmente como "morcego da tequila". A espécie vive principalmente em regiões áridas do México e do sudoeste dos Estados Unidos e realiza migrações sazonais acompanhando os chamados "corredores de néctar", formados por cactos e agaves em floração.

Enquanto se alimenta do néctar, o animal introduz seu focinho e sua longa língua nas flores. Nesse movimento, grandes quantidades de pólen ficam presas aos pelos do rosto e do corpo. Ao visitar outra planta, esse pólen é transportado naturalmente, promovendo a fecundação das flores.

Segundo o Departamento do Interior dos Estados Unidos, "à medida que viaja de flor em flor, o morcego ajuda a polinizar plantas que sustentam ecossistemas desérticos e produzem culturas das quais dependemos". O órgão acrescenta que "a polinização dos agaves também desempenha um papel para tornar a produção de tequila possível".

Muito além da bebida

Embora a ligação com a tequila desperte curiosidade, os cientistas destacam que a contribuição desses morcegos vai muito além da produção de bebidas alcoólicas.

Os agaves são espécies fundamentais para os ecossistemas secos do México. Suas flores alimentam aves, insetos e outros mamíferos, enquanto suas estruturas oferecem abrigo para diferentes espécies. Quando os morcegos garantem a polinização dessas plantas, ajudam também a manter toda essa cadeia ecológica funcionando.

Outro aspecto essencial é a diversidade genética. A reprodução natural por meio da polinização gera plantas geneticamente diferentes entre si, tornando as populações de agave mais resistentes a doenças, pragas e mudanças climáticas.

O problema das plantações comerciais

Nas grandes plantações destinadas à produção de tequila, o manejo agrícola costuma priorizar a reprodução por mudas clonadas. Além disso, muitos agaves são colhidos antes mesmo de florescerem, impedindo que os morcegos tenham acesso ao néctar e interrompendo o ciclo natural de polinização.

Esse modelo aumenta a uniformidade genética das plantações. Embora facilite a produção em larga escala, também deixa os cultivos mais vulneráveis a surtos de doenças e a alterações ambientais.

Esses impactos foram analisados no estudo "Save Our Bats, Save Our Tequila: Industry and Science Join Forces to Help Bats and Agaves", publicado em 2016 na revista científica Natural Areas Journal. A pesquisa foi conduzida por cientistas liderados por Rodrigo Medellín, da Universidade Nacional Autônoma do México, em parceria com outros pesquisadores e representantes da indústria da tequila.

Uma solução simples pode fazer grande diferença

Os pesquisadores propõem uma alternativa relativamente simples: permitir que entre 5% e 10% dos agaves cultivados completem seu ciclo de floração antes da colheita.

De acordo com os cálculos apresentados no estudo, deixar apenas 5% das plantas florescerem em um hectare seria suficiente para alimentar pelo menos 89 morcegos nectarívoros todas as noites durante o período de floração. Em escala nacional, essa estratégia poderia fornecer alimento para mais de 2,3 milhões de morcegos por mês, fortalecendo as populações desses importantes polinizadores e preservando a diversidade genética dos agaves.

Essa proposta deu origem ao conceito de produção "bat-friendly", que busca conciliar conservação ambiental e agricultura sem comprometer a produtividade das plantações.

Um exemplo de sucesso na conservação

Apesar das ameaças enfrentadas durante décadas, o morcego-da-tequila tornou-se um exemplo positivo de conservação. Após aproximadamente 30 anos de ações voltadas à proteção de habitats e das rotas migratórias, a espécie foi retirada, em 2018, da lista de animais ameaçados protegidos pela Lei de Espécies Ameaçadas dos Estados Unidos, tornando-se o primeiro morcego a alcançar esse resultado no país.

O Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) alerta, porém, que a recuperação não significa que o trabalho esteja concluído. A perda de habitat, as mudanças no uso da terra e a redução das áreas com plantas floridas continuam representando riscos para diferentes espécies de polinizadores.

Nas últimas décadas, as populações de polinizadores enfrentaram um declínio preocupante. Ainda segundo o USDA, nos Estados Unidos, por exemplo, o número de colônias manejadas de abelhas melíferas caiu de cerca de cinco milhões na década de 1940 para aproximadamente 2,68 milhões em 2023.

Diante desse cenário, cresce o movimento de pessoas e cidades que investem na criação de jardins voltados aos polinizadores. O cultivo de plantas nativas oferece alimento e abrigo para abelhas, borboletas, morcegos e outros animais essenciais para a reprodução de diversas espécies vegetais, incluindo muitas utilizadas na produção de frutas, verduras e alimentos que fazem parte da dieta humana.

Além disso, quintais e áreas verdes podem ser adaptados para funcionar como refúgios para morcegos, oferecendo locais seguros para descanso e reprodução desses importantes polinizadores e controladores naturais de insetos.