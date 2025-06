Coca-Cola e batata frita curam dor de cabeça? Mistério do 'McEnxaqueca' intriga internet

Teorias e relatos sobre o uso de Coca-Cola e batata frita do McDonald’s para aliviar a enxaqueca têm ganhado força nas redes sociais. A combinação, apelidada de “McMigraine meal” (McEnxaqueca, na tradução literal), viralizou no TikTok, com milhares de usuários afirmando que o consumo desses alimentos ajuda a reduzir a dor e o mal-estar durante as crises.

Embora não exista comprovação científica definitiva especificamente sobre os itens, há explicações fisiológicas que sustentam parte desse efeito. A Coca-Cola contém cerca de 80 miligramas de cafeína em uma porção grande, substância conhecida por seu efeito vasoconstritor — ou seja, ela estreita os vasos sanguíneos, contrariando a dilatação que acontece durante a enxaqueca e diminuindo a sensação de dor. A cafeína também está presente em medicamentos famosos para dor de cabeça, como a Neosaldina.

Por que a combinação Coca com batata frita pode ajudar?

As batatas fritas do McDonald’s são reconhecidas pelo alto teor de sal, o que pode ajudar a restaurar o equilíbrio de eletrólitos, especialmente o sódio, frequentemente alterado durante ataques de enxaqueca.

O conteúdo de carboidratos também pode ser benéfico, elevando o nível de açúcar no sangue, fator importante para quem sofre enxaqueca desencadeada por fome ou hipoglicemia.

Outro possível benefício vem da carbonatação e dos ingredientes da Coca-Cola, que podem aliviar a náusea, sintoma comum nas crises.

Apesar dos relatos nas redes sociais, o efeito da combinação não é universal. Para algumas pessoas, a cafeína e alimentos gordurosos podem desencadear ou agravar a enxaqueca. O McDonald’s também contém compostos como a tiramina, que pode ser um gatilho para dores em pessoas mais sensíveis.

Cafeína como parceira

A cafeína atua como um bloqueador dos receptores de adenosina no cérebro, alterando a atividade nervosa associada à dor, segundo pesquisas. Ela é capaz de modificar a transmissão do sinal da enxaqueca e possui efeito vasoconstritor, reduzindo a dilatação dos vasos sanguíneos que ocorre no início da crise.

Além disso, a cafeína pode melhorar a absorção de analgésicos, aumentando a eficácia dos medicamentos usados para tratar a enxaqueca. Estudos indicam que a cafeína também influencia a produção de óxido nítrico, molécula que contribui para o aumento da dor durante as crises.

Porém, o impacto da cafeína varia conforme o organismo, podendo em alguns casos desencadear a dor de cabeça ou levar a dores por uso excessivo de medicamentos contendo a substância.

Especialistas alertam que a enxaqueca é uma condição neurológica complexa que exige avaliação médica e tratamento adequado. O “McMigraine meal” pode oferecer alívio pontual para algumas pessoas, mas não deve substituir terapias clínicas ou orientações profissionais.

Para quem sofre de enxaqueca frequente ou grave, é importante consultar um neurologista para diagnóstico e acompanhamento, além de evitar automedicação e identificar fatores que possam desencadear as crises.