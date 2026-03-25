Mamão pode virar anticoncepcional masculino? Veja o que se sabe

Anticoncepcional masculino com semente de mamão ainda está em fase experimental (ThinkStock)
Redatora
Publicado em 25 de março de 2026 às 06h00.
Um anticoncepcional para homens feito a partir de semente de mamão está sendo desenvolvido por estudantes da Universidade Privada Franz Tamayo, na Bolívia. O projeto, ainda em fase experimental, busca criar uma alternativa reversível e não hormonal para o controle da fertilidade masculina.
A proposta surge como uma tentativa de ampliar as opções de planejamento familiar, tradicionalmente concentradas em métodos femininos.
O produto, chamado Carispermex, consiste em uma fórmula granulada efervescente, com sabor de café, que deve ser consumida diariamente por cerca de 10 dias.
Segundo as pesquisadoras, a substância pode reduzir temporariamente a produção de espermatozoides, gerando um efeito semelhante à azoospermia por aproximadamente um mês.
A expectativa é que a função reprodutiva seja restabelecida após a interrupção do uso.
O desenvolvimento do anticoncepcional masculino foi baseado em revisão de estudos científicos e em testes anteriores realizados em animais.
Por isso, os resultados ainda são considerados preliminares. O projeto não passou por ensaios clínicos em humanos, etapa essencial para comprovar segurança e eficácia.
Segundo os responsáveis, trata-se de uma proposta acadêmica para a aplicação prática de conhecimentos adquiridos no curso de Bioquímica e Farmácia.
A pesquisa também tenta responder a uma demanda aquecida por métodos contraceptivos masculinos que não envolvam hormônios.
Atualmente, as principais opções disponíveis para homens são limitadas, o que concentra a responsabilidade do planejamento familiar em métodos femininos.