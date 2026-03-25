Ciência

Mamão pode virar anticoncepcional masculino? Veja o que se sabe

Estudo experimental testa uso da semente de mamão para reduzir a produção de espermatozoides de forma temporária

Anticoncepcional masculino com semente de mamão ainda está em fase experimental (ThinkStock)

Anticoncepcional masculino com semente de mamão ainda está em fase experimental (ThinkStock)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 25 de março de 2026 às 06h00.

Um anticoncepcional para homens feito a partir de semente de mamão está sendo desenvolvido por estudantes da Universidade Privada Franz Tamayo, na Bolívia. O projeto, ainda em fase experimental, busca criar uma alternativa reversível e não hormonal para o controle da fertilidade masculina.

A proposta surge como uma tentativa de ampliar as opções de planejamento familiar, tradicionalmente concentradas em métodos femininos.

Como funciona o anticoncepcional masculino com mamão?

O produto, chamado Carispermex, consiste em uma fórmula granulada efervescente, com sabor de café, que deve ser consumida diariamente por cerca de 10 dias.

Segundo as pesquisadoras, a substância pode reduzir temporariamente a produção de espermatozoides, gerando um efeito semelhante à azoospermia por aproximadamente um mês.

A expectativa é que a função reprodutiva seja restabelecida após a interrupção do uso.

O que diz a ciência?

O desenvolvimento do anticoncepcional masculino foi baseado em revisão de estudos científicos e em testes anteriores realizados em animais.

Por isso, os resultados ainda são considerados preliminares. O projeto não passou por ensaios clínicos em humanos, etapa essencial para comprovar segurança e eficácia.

Segundo os responsáveis, trata-se de uma proposta acadêmica para a aplicação prática de conhecimentos adquiridos no curso de Bioquímica e Farmácia.

Alternativa busca reduzir efeitos hormonais

A pesquisa também tenta responder a uma demanda aquecida por métodos contraceptivos masculinos que não envolvam hormônios.

Atualmente, as principais opções disponíveis para homens são limitadas, o que concentra a responsabilidade do planejamento familiar em métodos femininos.

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