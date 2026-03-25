Mamão pode virar anticoncepcional masculino? Veja o que se sabe

Um anticoncepcional para homens feito a partir de semente de mamão está sendo desenvolvido por estudantes da Universidade Privada Franz Tamayo, na Bolívia. O projeto, ainda em fase experimental, busca criar uma alternativa reversível e não hormonal para o controle da fertilidade masculina.

A proposta surge como uma tentativa de ampliar as opções de planejamento familiar, tradicionalmente concentradas em métodos femininos.

Como funciona o anticoncepcional masculino com mamão?

O produto, chamado Carispermex, consiste em uma fórmula granulada efervescente, com sabor de café, que deve ser consumida diariamente por cerca de 10 dias.

Segundo as pesquisadoras, a substância pode reduzir temporariamente a produção de espermatozoides, gerando um efeito semelhante à azoospermia por aproximadamente um mês.

A expectativa é que a função reprodutiva seja restabelecida após a interrupção do uso.

O que diz a ciência?

O desenvolvimento do anticoncepcional masculino foi baseado em revisão de estudos científicos e em testes anteriores realizados em animais.

Por isso, os resultados ainda são considerados preliminares. O projeto não passou por ensaios clínicos em humanos, etapa essencial para comprovar segurança e eficácia.

Segundo os responsáveis, trata-se de uma proposta acadêmica para a aplicação prática de conhecimentos adquiridos no curso de Bioquímica e Farmácia.

Alternativa busca reduzir efeitos hormonais

A pesquisa também tenta responder a uma demanda aquecida por métodos contraceptivos masculinos que não envolvam hormônios.

Atualmente, as principais opções disponíveis para homens são limitadas, o que concentra a responsabilidade do planejamento familiar em métodos femininos.