Novo medicamento para obesidade 'chacoalha' mercado na Índia

Injeção quinzenal criada na China será comercializada em toda a Índia pela farmacêutica Lupin

Bofanglutide: injeção quinzenal pode simplificar o tratamento de diabetes tipo 2 (imyskin/Getty Images)

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 06h40.

A farmacêutica indiana Lupin Limited anunciou nesta semana um acordo com a empresa chinesa Gan & Lee Pharmaceuticals que dá à Lupin os direitos exclusivos para vender e distribuir um novo medicamento na Índia.

O medicamento, chamado Bofanglutide, tem como diferencial sua "administração", feita por injeção a cada 14 dias. Ele foi projetado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 e para auxiliar no controle de peso.

O acordo assinado inclui direitos exclusivos de licenciamento, fornecimento e distribuição de Bofanglutide em todo o território indiano. Isso significa que a Lupin será a única empresa autorizada a comercializar o medicamento no país.

Os resultados do medicamento

Segundo dados clínicos divulgados, o Bofanglutide mostrou resultados de perda de peso comparáveis ou superiores aos medicamentos GLP-1 já existentes, ao mesmo tempo que reduz o número de injeções necessárias aos concorrentes, como Ozempic e Mounjaro.

A parceria reforça a estratégia da Lupin de expandir seu portfólio de tratamentos para doenças metabólicas, especialmente diabetes e obesidade — condições que representam desafios de saúde pública na Índia.

Estimativas apontam que 174 milhões de adultos com sobrepeso e mais de 90 milhões com diabetes tipo 2 vivem na Índia.

