Nuvem de 1.800 km surge quase todos os dias em Marte; cientistas explicam por quê

Uma nuvem de gelo com até 1.800 quilômetros de extensão aparece quase diariamente em Marte durante parte do ano e desaparece poucas horas depois. De acordo com um estudo publicados na última quarta-feira, 7, na revista científica Nature Geoscience, os cientistas podem ter encontrado uma possível explicação para o fenômeno observado sobre um dos maiores vulcões do planeta.

Conhecida como Nuvem Alongada de Arsia Mons (AMEC), a formação surge nas proximidades do Arsia Mons, vulcão extinto localizado na região de Tharsis, próximo ao equador marciano.

Simulações indicam que o vapor de água pode se transformar diretamente em gelo nas condições extremas encontradas sobre o vulcão, sem depender de partículas de poeira para iniciar o processo.

Nuvem chega a 1.800 km

A AMEC é formada por cristais de gelo de água e aparece durante a primavera e o verão do hemisfério sul de Marte. A formação foi identificada em 2018 a partir de imagens da Mars Express, missão da Agência Espacial Europeia (ESA).

Em sua extensão máxima, a nuvem pode alcançar cerca de 1.800 quilômetros, equivalente a aproximadamente um doze avos da circunferência marciana. Apesar do tamanho, a estrutura permanece visível por apenas algumas horas.

A nuvem é considerada orográfica, ou seja, sua formação está diretamente relacionada ao relevo. No caso marciano, os ventos transportam o vapor de água pelas encostas do Arsia Mons, que possui cerca de 20 quilômetros de altura.

Como o gelo pode se formar

Normalmente, a formação de cristais de gelo na atmosfera depende de pequenas partículas em suspensão. Poeira, sal e outras partículas fornecem uma superfície onde as moléculas de água conseguem se agrupar e formar cristais. O processo é conhecido como nucleação heterogênea.

As novas simulações apontam para um mecanismo diferente sobre o Arsia Mons. Nas condições extremas encontradas na região, o vapor de água poderia formar cristais de gelo sem precisar dessas partículas.

A possibilidade já havia sido prevista teoricamente para regiões muito altas da atmosfera terrestre e para Vênus. A ocorrência do processo em condições naturais, entretanto, ainda não havia sido demonstrada diretamente.

Vulcão cria condições extremas

O tamanho do Arsia Mons desempenha papel fundamental na hipótese apresentada pelos pesquisadores. Quando os ventos encontram as encostas do vulcão, o ar é impulsionado para altitudes maiores e produz uma grande onda atmosférica. Nesse processo, ocorre uma redução intensa da temperatura.

As simulações indicam que o ar pode esfriar cerca de 30 °C em apenas dez minutos. A queda rápida de temperatura cria condições de alta umidade relativa e favorece a formação dos cristais de gelo.

Quando os pesquisadores acrescentaram a nucleação homogênea ao modelo meteorológico, conseguiram reproduzir características da AMEC que simulações anteriores não explicavam.

Por que a nuvem desaparece

A mesma combinação de fatores que permite o surgimento da nuvem também ajuda a explicar sua curta duração. As condições de circulação atmosférica, temperatura e umidade necessárias para formar o gelo ocorrem principalmente pela manhã. Poucas horas depois, essa configuração deixa de existir.

Sem as condições necessárias para manter os cristais, o gelo retorna à atmosfera na forma de vapor e a nuvem desaparece.

Os pesquisadores também investigam de onde vem a água necessária para produzir uma estrutura tão extensa em um planeta com atmosfera extremamente seca.

Parte do vapor já estaria presente na atmosfera marciana. Outra parcela pode estar relacionada ao gelo acumulado no próprio Arsia Mons.

Fenômeno pode ajudar a estudar outros planetas

A descoberta pode ter implicações além da explicação de uma única nuvem marciana. Caso a hipótese seja confirmada, a nucleação homogênea poderá ter um papel maior do que o esperado na formação de nuvens sob condições atmosféricas extremas.

O mecanismo também poderá ajudar a aperfeiçoar modelos utilizados para estudar outras regiões de Marte e atmosferas de outros planetas.

Por enquanto, porém, a explicação permanece baseada em simulações e observações indiretas. Os cientistas ainda precisam de novas evidências para confirmar que o gelo da AMEC realmente se forma pelo mecanismo proposto.