Nasa divulga foto misteriosa de cometa Neowise

Se neste domingo, 2, a foto do dia da Nasa, agência espacial americana, mostoru como é o mesmo pôr do sol em Marte e na Terra, a desta segunda-feira, 3, não precisou ir muito longe.

Nela, o cometa Neowise, que visita nosso planeta a cada a 6.800 anos, aparece em um clique perfeito — que faz parecer que a Terra se dividiu ao meio para mostrá-lo.

É claro que não foi o que aconteceu. Segundo o site da agência espacial, o cometa aparece no fundo da imagem no norte da Grécia, cercado por estrelas do asterismo Grande Carro.

Para tirar a imagem, o fotográfo Constantine Emmanouilidi precisou de paciência, cuidado e, claro, evitar os lobos que poderiam aparecer em seu caminho.

O Neowise já está desaparecendo aos poucos da Terra. Em sua passagem pelo Brasil, ele rendeu fotos incríveis.