Cometa Neowise fica visível a olho nu no Brasil; veja fotos e vídeos

O cometa Neowise, que rendeu fotos incríveis na América do Norte, chegou com força total no Brasil. O fenômeno começou a ser visto por aqui na terça-feira, 21, e continuará passando pelos céus brasileiros até o dia 30 de julho. Nesta sexta, 24, ele fica visível nos céus em São Paulo.

Segundo recomendações da Nasa, para conseguir vê-lo é preciso achar um local longe das luzes da cidade e observar o céu após o pôr do sol. A agência espacial americana também afirma que a utilização de binóculos e telescópios pequenos pode ser útil no momento da observação. No entanto, não é certeza de que ele já estará totalmente visível no dia de hoje, visto que a iluminação de um cometa pode variar muito de um dia para o outro.

Se você não conseguir vê-lo desta vez, não haverá uma segunda chance. Segundo o cálculo dos astrônomos, o cometa só passará próximo da Terra daqui a 6.800 anos.

Veja fotos do cometa Neowise no Brasil:

Cometa NEOWISE dando as caras no Brasil!!! Foto feita por Eduardo Burichel, de Gravatá (PE)

em 22 de julho de 2020 no crepúsculo. Linda foto @EduardoBurichel parabéns!!! pic.twitter.com/Pi5zxSykYD — Sacani (Space Today) (@SpaceToday1) July 23, 2020

O cometa C/2020 F3 (Neowise) ontem em Boa Vista, Roraima! O cometa está enfraquecendo. A imagem é aproximadamente a visão através de binóculos. The comet #Neowise last night in Roraima, the northernmost state of Brazil. (c) Abreu @AbreuMubarac 20/Jul/2020 #Brasil #OlheOcometa pic.twitter.com/ru8uHDLvH7 — Astronomia USP Brasil (@AstroUSP) July 21, 2020

O Cometa Neowise finalmente visível no céu do Brasil. pic.twitter.com/7QBUwjuhSe — Milho Musk (@phablodearaujo) July 23, 2020

Cometa NEOWISE nos céus do Brasil – Composição de duas imagens. Primeiro plano 1 segundo (105mm cropado) e 1 frame para o céu (10 segundos, ISO 2000, f/5.6, 300mm). São Luís-MA, 22 de julho de 2020 by @tavaresjrfotografia pic.twitter.com/5k1DEL0nDl — Sacani (Space Today) (@SpaceToday1) July 23, 2020

Cometa 2020 F3 (NEOWISE)

Ji-Paraná/Rondônia/ Brasil 18/07/2020 pic.twitter.com/B8Q4QuAhhW — AndressaNayara (@Andress77300573) July 19, 2020