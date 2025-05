Nasa encontra estrutura misteriosa em Marte que pode mostrar semelhança com a Terra

A Nasa anunciou a identificação de uma estrutura geológica inédita em Marte que se assemelha a formações encontradas na Terra.

A descoberta foi feita pelo rover Curiosity, que utiliza câmeras e sensores para explorar a cratera Gale e o Monte Sharp em Marte como parte da missão Mars Science Laboratory (MSL).

O objeto, chamado boxwork, ou espeleotema em caixa, é uma configuração que lembra uma teia de pedras formada por cristas minerais.

O que é o boxwork?

Na Terra, o boxwork é um tipo de formação comum em cavernas, originada quando minerais resistentes preenchem rachaduras em rochas.

Com o passar do tempo, a erosão remove as rochas menos resistentes, deixando exposta uma rede de cristas minerais que lembra uma teia. Esse fenômeno é observado, por exemplo, em cavernas do Parque Nacional Wind Cave, nos Estados Unidos.

Como foi feita a descoberta em Marte?

O rover Curiosity, identificou a estrutura no interior da cratera Gale. Inicialmente, o avistamento foi feito a partir de imagens orbitais, mas agora a equipe da NASA pretende confirmar a hipótese analisando amostras do solo marciano. O Curiosity utiliza câmeras de alta resolução e sensores capazes de realizar análises químicas para investigar a composição das rochas e do solo de Marte.

A descoberta do boxwork em Marte sugere que o planeta vermelho teve água subterrânea fluindo por suas rochas no passado, de modo semelhante ao que ocorre na Terra.

Os cientistas acreditam que essa água teria transportado minerais para o interior de fraturas nas rochas marcianas, onde se depositaram e, após a erosão das rochas ao redor, formaram as cristas minerais observadas hoje.

Essa descoberta reforça a hipótese de que Marte já teve um ambiente mais úmido e, possivelmente, condições favoráveis à vida em seu passado remoto. Estudar essas formações pode revelar detalhes importantes sobre o passado hidrológico e climático do planeta, além de ajudar a entender se Marte já foi habitável.

Relevância para a busca por vida

A identificação de estruturas como o boxwork é significativa porque, na Terra, ambientes subterrâneos com água e minerais são conhecidos por abrigar formas de vida microbiana.

Embora ainda não haja evidências diretas de vida em Marte, a existência dessas formações aumenta o interesse científico em investigar a possibilidade de ambientes habitáveis no passado marciano.