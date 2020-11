Mutação da covid-19 não aumenta risco de transmissão do vírus, diz estudo

As mutações do novo coronavírus encontradas até o momento não necessariamente aumentam o risco de transmissão — ao menos é o que aponta um estudo feito pelas universidades College London, Université de la Réunion e Oxford. A análise levou em conta mais de 46 mil genomas de pessoas infectadas pela covid-19 em 99 países diferentes.

Os pesquisadores encontraram 12.706 mutações do SARS-CoV-2. Desse total, 398 tiveram fortes evidências de que ocorreram repetida e independentemente — e 185 das 398 aconteceram pelo menos três vezes de forma independente durante o curso da pandemia.

Como fica a bolsa com o lançamento da vacina? Veja agora a análise das melhores empresas para investir hoje

Para chegar a essa conclusão, os cientistas criaram um modelo com base na árvore evolutiva do vírus, e analisaram se as mutações estavam se tornando cada vez mais comuns.

Foi então que eles não encontraram nenhuma evidência de que mutações estão aumentando a taxa de transmissão da doença.

Em vez disso, eles descobriram que as mutações mais comuns são neutras para o vírus — incluindo a D614G, que tem sido apontada como uma versão capaz de infectar ainda mais pessoas.

Os pesquisadores afirmam que é preciso tomar cuidado mesmo quando uma vacina for aprovada para uso.

Isso porque, com a imunização, o vírus tende a evoluir e mudar cada vez mais até ser capaz de escapar o sistema de reconhecimento do sistema imunológico humano — o que pode levar para uma situação emergencial de vírus mutante.

Mas não há motivo para pânico, segundo eles, uma vez que o modelo computacional gerado para prever se as infecções aumentaram também pode ser usado para prever se uma futura mutação irá escapar das vacinas — e, assim, atualizá-las conforme necessário.

Como estamos?