China testa limite de uso de trajes espaciais após 20 atividades extraveiculares

O Centro de Treinamento de Astronautas da China informou que essa é a primeira vez que um traje da estação atinge a meta de prolongamento definida pelo programa.

O traje B foi utilizado por 11 astronautas em oito missões tripuladas consecutivas. Testes dinâmicos e avaliações confirmaram que o traje mantém estabilidade, permitindo ampliar sua aplicação em atividades no espaço.

Especificações do traje espacial “Feitian”

O traje Feitian, na sua segunda geração, foi projetado para resistir a até três anos de armazenamento em órbita e 15 saídas espaciais nesse período. Ele é considerado o principal recurso de proteção à vida dos astronautas e de suporte às operações fora da estação.

No início de 2024, os trajes estavam próximos do limite de uso previsto. Para avaliar a vida útil restante, as equipes científicas elaboraram planos de monitoramento, métodos de verificação em órbita e testes em solo, confirmando que o traje pode ser utilizado com segurança por mais tempo.

Novos trajes e avanços tecnológicos

Em 15 de julho, a nave de carga Tianzhou-9 entregou novos trajes extraveiculares da segunda geração, identificados como D e E, que foram aprovados para uso em futuras missões.

A segunda geração do traje Feitian apresenta avanços em durabilidade, confiabilidade e suporte às atividades dos astronautas, superando a versão inicial.