Ciência

Meteoro cruza céu da Europa e pode ter atingido casa; veja vídeo

Fenômeno ocorreu no início da noite do último domingo, 8, e gerou relatos de destroços após a bola de fogo se fragmentar na atmosfera

Meteoro 'bola de fogo' surpreende ao iluminar o céu de cinco países (Reprodução/Instagram @profjung)

Meteoro 'bola de fogo' surpreende ao iluminar o céu de cinco países (Reprodução/Instagram @profjung)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 11 de março de 2026 às 12h01.

Um meteoro cruzou o céu de vários países da Europa no início da noite do último domingo, 8, e pode ter atingido uma casa na Alemanha. O fenômeno foi observado por moradores da Bélgica, França, Alemanha, Luxemburgo e Holanda e está sendo investigado pela Agência Espacial Europeia (ESA).

O objeto luminoso foi visto por volta das 18h55 no horário da Europa Central (17h55 UTC) e permaneceu visível no céu por cerca de seis segundos, deixando um rastro brilhante antes de se fragmentar durante sua passagem pela atmosfera.

O evento foi registrado por diversas câmeras especializadas em monitoramento de meteoros, incluindo equipamentos da rede europeia AllSky7, além de celulares e outras câmeras utilizadas por observadores. Algumas pessoas também relataram ter ouvido o fenômeno a partir do solo.

Na cidade alemã de Koblenz-Güls, fragmentos que podem ter se desprendido do meteoro teriam atingido uma casa e causado danos à residência. Não há relatos de feridos.

Objetos espaciais atingem a Terra com frequência

De acordo com a equipe de Defesa Planetária do Programa de Segurança Espacial da ESA, análises preliminares indicam que o objeto possuía até alguns metros de diâmetro antes de entrar na atmosfera terrestre.

A agência utiliza imagens e dados coletados por diferentes sistemas de observação para reconstruir a trajetória do meteoro e estimar suas características.

Eventos desse tipo não são considerados raros. Segundo a ESA, objetos espaciais desse tamanho podem atingir a Terra de algumas semanas a alguns anos.

Embora milhares de pequenas rochas espaciais entrem na atmosfera do planeta todos os dias, a maioria se desintegra antes de alcançar o solo.

Impactos maiores são raros, mas podem ser perigosos

Quando objetos maiores entram na atmosfera, o evento pode gerar fenômenos dramáticos. Um dos exemplos mais conhecidos ocorreu em 2013, quando um asteroide explodiu sobre a cidade de Chelyabinsk, na Rússia.

Na ocasião, o objeto se fragmentou a cerca de 24 quilômetros de altitude, gerando uma onda de choque equivalente a aproximadamente 500 quilotons de explosivos e deixando cerca de 1.600 pessoas feridas, principalmente por estilhaços de vidro.

Eventos muito mais destrutivos, capazes de alterar o clima do planeta, são extremamente raros. O impacto mais famoso ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, quando um asteroide com mais de 9 quilômetros de diâmetro atingiu a Terra e está associado à extinção dos dinossauros.

Detectar meteoros ainda é um grande desafio

Apesar do avanço da tecnologia, prever a chegada de meteoros ainda é extremamente difícil. Até hoje, os astrônomos conseguiram detectar objetos naturais antes da entrada na atmosfera em apenas 11 ocasiões.

Isso ocorre porque muitos desses corpos são relativamente pequenos e podem se aproximar da Terra a partir de regiões do céu iluminadas pelo Sol, o que dificulta sua observação por telescópios.

Para melhorar o monitoramento desses objetos, a ESA trabalha no desenvolvimento de novos sistemas de detecção, como o telescópio Flyeye, projetado para ampliar a capacidade de identificar asteroides antes que se aproximem do planeta.

Novas informações sobre o meteoro observado na Europa devem ser divulgadas pela agência espacial à medida que a análise dos dados continuar.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:Chuva de meteorosAlemanhaPlaneta Terra

Mais de Ciência

O mistério das línguas: por que alguns idiomas parecem tão rápidos?

O que cientistas encontraram escondido no solo do Atacama

A rotina de skincare que virou febre nas redes — e preocupa médicos

Beber café todos os dias pode desacelerar o envelhecimento, aponta estudo

Mais na Exame

Future of Money

Regulador americano apoia mercados preditivos em blockchain como 'máquinas da verdade'

Mundo

Trump diz que 'quase não resta nada para atacar' no Irã e prevê fim próximo da guerra

Inteligência Artificial

Como Jensen Huang, da Nvidia, atingiu uma fortuna US$ 154 bilhões

Negócios

Ela começou seu negócio com uma busca no Google e faturou US$ 11 mil no primeiro mês