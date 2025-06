Meteoro explode em Brasília e gera bola de fogo no céu; veja vídeo e entenda o fenômeno

Na noite de segunda-feira, 23, o céu de Brasília assustou moradores. Uma "bola de fogo" riscou o céu da capital federal e iluminou a noite por alguns segundos.

A imagem foi registrada às 23h por uma câmera de monitoramento, instalada pelo entusiasta Matheus Queiroz, morador do Gama, no Distrito Federal. O vídeo que circula nas redes sociais gerou curiosidade e especulação sobre o que, de fato, acontecia no céu. E a resposta é previsível: trata-se de um meteoro que explodiu na atmosfera.

O fenômeno foi analisado pelo pesquisador e professor de astronomia da Universidade de Brasília (UnB), Adriano Leonês, ao g1. Segundo o especialista, o fenômeno se trata de um bólido, um tipo de meteoro que, ao entrar na atmosfera, pode explodir, criando um espetáculo luminoso impressionante.

O pesquisador detalha que, ao entrar na atmosfera, o meteoro aquece a ponto de seus componentes voláteis, e até mesmo combustíveis internos, causarem uma explosão. Esse processo gera a luz intensa que se observa no vídeo gravado por Queiroz.

Esse tipo de meteoro não é raro, mas a explosão visível a olho nu, especialmente em áreas urbanas, sempre chama a atenção.

Bola de fogo no céu

O fenômeno, que é registrado com certa frequência, pode gerar uma explosão tão intensa que, em muitos casos, é possível observar uma bola de fogo durante a sua passagem. Esses eventos ocorrem quando o meteoro é composto por materiais que, ao atingir a atmosfera a altas velocidades, começam a se incendiar.

O vídeo registrado por Queiroz tornou-se viral. O momento foi analisado por especialistas e virou ponto de interesse para quem acompanha os fenômenos naturais no céu.