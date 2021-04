Marte: Nasa prepara o primeiro voo de helicóptero Ingenuity; veja vídeo

Faltam apenas alguns dias para que um helicóptero sobrevoe a superfície de Marte pela primeira vez na história. A Nasa está finalizando os ajustes necessários para que sua aeronave faça o reconhecimento aéreo do planeta vermelho. A decolagem está prevista para ocorrer no dia 8 de abril.

A agência especial divulgou a data, que ainda pode ser alterada, nesta quinta-feira, 1, em um vídeo com uma pitada cinematográfica e que mostra simulações do Ingenuity Mars Helicopter sobrevoando a superfície de Marte.

Em formato de drone e pesando menos de 2 kg, a aeronave se prepara para realizar um total de cinco voos no planeta e com distâncias que podem superar os 300 metros. Isso será feito graças aos quatro rotores produzidos com fibra de carbono e que medem pouco mais de 1 metro cada um.

Para funcionar o helicóptero é munido de placas que captam energia solar. Outra peça importante é um sistema de aquecimento para evitar danos pela queda brusca de temperatura do planeta vizinho durante a noite. A temperatura em Marte pode chegar a até 125 graus negativos.

Esta primeira missão tem justamente o objetivo de testar a nova tecnologia para avaliar se é possível realizar voos com equipamentos deste tipo na atmosfera de Marte. A preocupação se dá, além da temperatura, com a diferença da atmosfera dos dois planeta. Marte tem uma atmosfera cerca de 100 vezes mais fina do que a da Terra.

Com o tempo, a expectativa é de que essas aeronaves ajudem a traçar rotas que seriam percorridas por rovers terrestres, como o Perseverance que recentemente avistou redemoinhos de poeira no planeta pela primeira vez.