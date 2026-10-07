Crânios de 5 mil anos revelam pistas de 'ritual macabro' entre servos de reis do Egito

Fraturas encontradas em crânios de cerca de 5 mil anos reforçam uma antiga hipótese sobre os primeiros governantes do Egito Antigo. Servos e funcionários ligados à realeza podem ter sido mortos para acompanhar seus governantes após a morte.

A conclusão vem da análise de restos mortais retirados do cemitério real de Umm el-Qa'ab, perto de Abidos. O local reúne túmulos de governantes da Primeira Dinastia egípcia e sepulturas de pessoas associadas às casas reais.

O estudo, publicado na revista científica Frontiers in Environmental Archaeology, analisou 46 crânios provenientes de sepulturas próximas aos complexos funerários do rei Djer, Djet e da rainha Merneith. Entre eles, 18 apresentavam sinais de traumas potencialmente fatais, incluindo fraturas e, em um dos casos, um ferimento cortante na região do olho.

Os resultados fornecem novas evidências para um debate que acompanha a egiptologia há mais de um século.

Sepulturas escondiam um possível ritual de sacrifício

O cemitério real de Umm el-Qa'ab remonta a aproximadamente 3000 a.C. e abriga túmulos e complexos funerários dos primeiros governantes do Egito. Ao redor dessas estruturas também foram encontradas centenas de sepulturas atribuídas a pessoas relacionadas à corte, como damas, portadores de selos, inspetores e artesãos.

Segundo o estudo, Aha, considerado o primeiro governante da Primeira Dinastia, tinha apenas alguns desses sepultamentos associados. Seus sucessores, porém, passaram a ter centenas de sepulturas ao redor de seus túmulos e recintos funerários.

Esses enterros chamaram a atenção do egiptólogo britânico Flinders Petrie, responsável por escavações no local durante a década de 1920. Petrie acreditava que as sepulturas eram evidência de sacrifício humano. Havia, porém, um problema: ele não havia identificado sinais claros de trauma nos restos mortais.

Uma das hipóteses era de que essas pessoas poderiam ter sido enterradas vivas. Outra interpretação defendia que haviam morrido naturalmente e seus corpos posteriormente levados para Abidos quando o governante morreu.

Fraturas revelam sinais de mortes violentas

Para investigar a questão, Roselyn Campbell, pesquisadora da Universidade Purdue, reexaminou crânios preservados nas Coleções Duckworth, da Universidade de Cambridge. Dos 46 indivíduos analisados, 18 apresentavam traumas potencialmente letais.

As lesões incluíam diferentes tipos de fraturas e um ferimento cortante próximo ao olho. A análise indica que os ferimentos ocorreram aproximadamente na época da morte. Isso sugere que algumas fraturas anteriormente interpretadas como danos posteriores aos restos mortais podem, na realidade, ter sido provocadas quando essas pessoas morreram.

O padrão das lesões também fornece pistas sobre como elas podem ter sido causadas. Segundo a pesquisadora, as fraturas provavelmente não foram provocadas por uma maça, arma frequentemente representada na arte do Egito Antigo. Objetos largos e planos feitos de materiais como madeira ou chifre são considerados uma possibilidade mais compatível com os ferimentos encontrados.

Nem todos os servos foram sacrificados

As evidências não permitem concluir que todas as pessoas enterradas ao redor dos governantes tenham sido mortas deliberadamente. Embora 18 crânios apresentassem possíveis sinais de morte violenta, os outros indivíduos analisados não mostraram os mesmos traumas.

Isso não permite determinar se eles morreram naturalmente, foram mortos por métodos que não deixaram marcas nos ossos ou tiveram outro destino. Além disso, os 46 crânios representam apenas uma pequena parcela das pessoas originalmente enterradas nesses complexos funerários.

Por isso, os pesquisadores não conseguem determinar qual proporção dos servos teria sido sacrificada, tampouco afirmar que a amostra representa toda a população enterrada no local. As evidências sustentam uma conclusão mais limitada: pelo menos algumas das pessoas sepultadas ao redor dos primeiros governantes egípcios podem ter sofrido mortes violentas associadas aos rituais funerários.

Prática teve vida curta no Egito Antigo

Os sepultamentos associados aos governantes diminuíram rapidamente ao longo do período. Segundo o estudo, a prática parece ter desaparecido no início da Segunda Dinastia.

Posteriormente, pessoas reais passaram a ser substituídas por representações destinadas a acompanhar os mortos.

As novas análises não encerram definitivamente o debate sobre o sacrifício de servos no início do Egito dinástico. Elas fornecem, porém, evidências físicas de violência que não haviam sido identificadas nas primeiras escavações realizadas há cerca de um século